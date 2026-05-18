Бездействие власти во главе с Кличко или объективные причины: почему не решают проблемы с теплосетями

Каждый год с мая киевляне фактически прощаются с горячей водой – начинаются гидравлические испытания, срок которых постоянно продлевается. Портал "Комментарии" спросил у КГГА, сколько могут занять отключения горячей воды.

Ответ получил от КП "Киевтеплоэнерго" — проведение гидравлических испытаний — это обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному периоду. Выполняются такие работы поэтапно в каждой зоне теплоисточников и помогают обнаружить "слабые" трубопроводы и выполнить необходимый ремонт.

"Участок трубопровода, который тестируют, отключают от общей теплосети и подают охлажденную воду (до 40 градусов) под повышенным давлением. На время испытаний приостанавливается подача горячей воды клиентам, поскольку провести такие работы без отключения услуги технологически невозможно. Гидравлические испытания длятся около 14 дней. Именно столько времени необходимо теплоэнергетикам, чтобы проверить состояние теплосетей и работу оборудования теплоисточников (тепловые пункты, котельные, станции теплоснабжения, ТЭЦ)”, — пояснили в компредприятии.

Если повреждения не зафиксированы, то испытания считают успешными.

"Однако, в случае обнаружения повреждений, срок гидравлических испытаний может продлеваться. Дополнительное время требуется для проведения ремонтных работ. После этого на трубопроводе еще раз проводят испытания и при отсутствии повреждений запускают в работу и возобновляют горячее водоснабжение", — уточнили в КП.

Также отметили, что из-за значительного износа теплосетей, особенно тех, которые были проложены более 40 лет назад, повреждения могут проявляться чаще.

Портал "Комментарии" спросил у народного депутата Алексея Кучеренко, можно ли провести масштабную замену устаревших и изношенных теплосетей в Киеве и почему это не делают. Нардеп отметил, что по официальной статистике в Киеве около 70% изношенных и устаревших теплосетей. По его словам, не только можно произвести масштабную замену, но и нужно ее производить. Ведь проблема особенно обострилась этой зимой, но этим не занимаются. В Киеве выбрали тактику "латания дыр", а не масштабной замены.

"К большому сожалению, это касается всей страны, не только Киева, но и других крупных городов — все последние годы городские власти, городские головы реализуют громкие и красивые проекты, через которые пытаются понравиться избирателям. Подавляющее большинство — это благоустройство, парки, мостики, лавки и т.д.", — отметил политик.

Проблемы с теплосетями приводят к возникновению других – тысячи аварий в отопительный сезон, большие теплопотери. В Киеве, по словам Алексея Кучеренко, они рекордные — 27%. Это, как пояснил народный депутат, приводит к необоснованному повышению тарифов, к излишним расходам газа – и потом все это перекладывается на потребителя. Удачным, по его словам, было бы решение ежегодно полностью менять хотя бы 5-7% тепосетей. Тогда лет через 15 можно было бы полностью обновить теплосети.

Народный депутат пояснил, что это не только ответственность Виталия Кличко, как главы КГГА, так, по его словам, построена вся власть. Ведь последние 20 лет ни одна киевская власть не ставила приоритетом сети. К тому же, возникают проблемы с заменой теплосетей из-за хаотичной застройки города. В свое время застройщиков нужно было заставлять заниматься теплосетями, дорогами, коммуникациями. При этом народный депутат подчеркнул, что не стоит сейчас объявлять "войну" кому-то.

"Сейчас необходимо, чтобы и киевляне, и их депутаты, и городской голова, и вся КГГА, чтобы они кардинально пересмотрели приоритеты. И тепловые сети там должны стать ключевыми. Так же, как модернизация всей системы энерго- и теплообеспечения", — подчеркнул нардеп.

Стоит отметить, что Виталий Кличко руководит городом в должности мэра с июня 2014 года. За это время было реализовано несколько громких проектов:

- Мост Кличко (пешеходно-велосипедный между Владимирской горкой и Крещатым парком) – стоимость около 400 млн грн из бюджета города.

- Мост Волна (Оболонь – Оболонский остров) – стоимость моста и обустройства острова в общей сложности около 200 млн грн (средства были как от меценатов, так и из бюджета),

- Подольский мостовой переход (через Днепр) – стоимость более 20 млрд грн (средства городского и государственного бюджетов) и мост до сих пор строится. Столичный депутат Андрей Витренко называл этот мост памятником коррупции Кличко.

И вот Кличко анонсировал открытие очередного моста в Оболонском районе. На что у киевлян уже лопнуло терпение. Жители столицы резко прокомментировали новость:

– Жителей Оболони больше интересует когда будет горячая вода!? - Вкладываем деньги в то, где можно больше украсть(( – А что с котельными, системами автономного водоснабжения, коллектором? Так ли ты готовишься к зиме во время войны?

Видно, киевляне, после тяжелой зимы, уже озабочены проблемами с подготовкой к следующему отопительному сезону, а власти… все еще открывают новые мосты.

