Десятки миллионов гривен хищений и зарплаты в миллионы гривен – как живут в коммунальных предприятиях Днепра

"Комментарии" сообщали о том, какой сомнительный бизнес процветает в крупнейших городах страны, приписываемый мэрам. Но каждый крупный населенный пункт — это не только бюджет, но и многочисленное хозяйство, с собственностью, которая сосредоточена в коммунальных предприятиях. И так получается, что деятельность этих предприятий постоянно сопровождается скандалами. "Комментарии" решили разобраться – как живут руководители коммунальных предприятий крупнейших городов Украины, и первым в этом списке – Днепр.

КП "Теплоэнерго" — убыток в миллиард, зарплата директора почти 2 миллиона

Вероятно, получателем самой большой зарплаты среди директоров КП Днепра можно считать директора коммунального предприятия "Теплоэнерго" Андрея Клименко. Его годовая зарплата по итогам 2025 года составила 1 млн 865 тыс. грн. Заметим, что несмотря на кажущееся богатство, до начала российского вторжения зарплата директора "Теплоэнерго" была даже больше – 2 млн 448 тыс. грн.

Другим символом достатка для Андрея Клименко стали два автомобиля "Мерседес", которые, судя по декларации, он купил чуть дороже металлолома – всего за 175 500 гривен. Причем MERCEDES-BENZ S 500 1996 года Клименко оценил в 97 500 гривен, тогда как на сайтах автопродаж его цена стартует со 150 тысяч гривен.

Заметим, что по версии городской прокуратуры через КП "Теплоэнерго" в 2020-2022 годах из бюджета Днепра были выведены почти 247 млн грн. якобы на увеличение уставного фонда. По мнению следователей данные средства были выведены на нецелевые расходы.

КП "Управление контроля за благоустройством города Днепр" — 100 тысяч гривен в месяц зарплаты, жена-бизнесмен и 5 авто

Одной из самых "выгодных" должностей в КП является руководство благоустройством. В своей декларации о доходах за 2025-й год директор КП "Управление контроля за благоустройством города Днепр" Дмитрий Кучерук указал зарплату в 1 млн 192 тыс. грн. за год. Еще 4 млн грн. заработала его супруга Оксана, из которых 2,2 млн пришлись на доход от ее ФОПа (консалтинговые услуги), а остальное на продажу движимого имущества.

У директора КП хранится 1 млн 94 тыс. грн. и 150 тысяч евро, а у его супруги – 38 тысяч евро. При этом происхождение американской валюты у Дмитрия Кучерука понять невозможно. Так, подавая свою первую декларацию в 2017-м году как директор КП "Земград" он уже сообщил о наличии у него 47 тысяч долларов. Поскольку впоследствии он трудился только в коммунальных предприятиях, можно предположить, что, либо он отличался большой бережливостью и все доходы тратил на рост долларовой заначки до нынешних 150 тысяч, либо он имел дополнительные доходы, о которых в декларациях предпочитает не распространяться.

Кроме всего прочего семейство имеет 3 легковых авто, которые все записаны на Оксану Кучерук, которая купила в 2025-м году новенький китайский электромобиль XIAOMI YU7 за 2,2 млн грн.

Впрочем, судя по финансовым показателям КП "Управление контроля за благоустройством города Днепр" руководит им Дмитрий Кучерук вполне успешно. После снижения доходов компании с 65 млн грн. в 2021-м до 57 млн в начале войны, в прошлом году выручка превысила довоенные показатели — 66,4 млн., из которых 4,6 млн составила чистая прибыль.

КП "Днепрводоканал" — миллиард убытков, десятки миллионов хищений, миллионная зарплата директора

Коммунальное предприятие Днепровского горсовета "Днепрводоканал", пожалуй, крупнейшее КП областного центра, занимающееся водоснабжением и водоотведением. По данным аналитического сервиса YouControl, при доходе в 1,7 млрд грн. за 2025-й год предприятие получило убыток в 1 млрд 148 млн грн. Впрочем, убытками предприятий сферы ЖКХ в Украине никого не удивишь, они часто "запрограммированы". Но в то же время некоторым его сотрудникам живется весьма неплохо.

Так, нынешний и. о. директора предприятия Геннадий Деменин отчитался в своей декларации о доходе за 2025-й год в 1 млн 70 тыс. грн. в виде заработной платы или примерно 89 тысяч гривен в месяц. Это на 78 тысяч гривен меньше, чем у его жены-предпринимательницы Анастасии, которая, кстати, 342 тысячи гривен в виде зарплаты получила от КП "Днепрводоканал". То есть коммунальное предприятие обогатило семью его директора на 1,4 млн грн. за год. Семья живет в квартире площадью 110 квадратных метров, а жена директора владеет 33% ООО "АИО" (сфера деятельности – сдача в аренду недвижимости, уставной фонд 309 900 гривен).

Однако, вероятнее всего, настоящая сумма гораздо выше. Так в своей последней декларации Геннадий Деменин декларирует 57 тысяч долларов США наличными, при том что в своей первой декларации за 2016-й год тогда еще замдиректора предприятия он сообщает о 250 тысячах гривен наличными, и ни единого доллара. Первая валюта появляется лишь в 2019-м, и сразу в 15 тысяч долларов, однако источники ее поступления замдиректора КП по организации закупок объяснить не потрудился.

Заметим, что само по себе кресло директора КП "Днепрводоканал" выглядит весьма "горячим", ведь с апреля 2023 года по декабрь 2025-го в нем посидели 6 человек, а седьмым стал Геннадий Деменин. За это время предприятие стало фигурантом нескольких расследований СМИ и уголовного производства Днепропетровской областной прокуратуры о возможном хищении 12 млн грн. Генеральная же прокуратура полагает, что КП переплатило за электроэнергию 26 млн грн.

Заметим, что большую часть этого времени — с мая 2023-го по июль 2025-го, в кресле директора провел Юрий Гамазинский, который за 2024-й год заработал 1 млн 29 тыс. грн. зарплаты. В настоящий момент он возглавляет другое коммунальное предприятие Днепровского горсовета – "Горсвет", которое заплатило ему в 2025-м году 154 тысячи гривен.

КП "Днепровский электротранспорт" — доход директора 100 тысяч в месяц, убыток предприятия – 30 млн

КП "Днепровский электротранспорт" как и фактически все предприятия его профиля по стране, имеет сплошные убытки – на 258 млн. грн. поступлений в 2025-м году приходятся 371 млн грн. убытков. При этом его директор Владимир Кобец получил за свое руководство 963 тысячи гривен, что вместе с 277 тысячами гривен пенсии приносят ему доход чуть выше 100 тысяч гривен ежемесячно. Еще около 70 тысяч гривен он получил в виде бонусов и процентов по вкладам в банках, которых у него около 600 тысяч гривен, и еще 75 тысяч в виде налички. Иностранной валюты же у него набралось на 39 тысяч долларов и 26 тысяч евро. Ездит же директор КП на HYUNDAI, которую приобрел в 2021-м году за 500 тысяч гривен.

При этом местные журналисты отмечают временами странные расходы компании, которая отдает победу в тендерах участникам с более высокой ценой.

КП "Днепртранссервис" — доход директора миллион, но не хватает

Коммунальное предприятие "Днепртранссервис", оказывающее городу услуги по техническому обслуживанию, чувствует себя явно не лучшим образом. Его доход с начала войны постоянно падает, что не мешает нести расходы в десятки миллионов гривен на собственную автомойку.

При этом дела директора КП Николая Кокуна, несмотря на общий доход в 1 млн 50 тыс. грн., из которых 805 тысяч зарплата, а остальное пенсия и соцвыплаты, идут не очень радужно. Так, если в 2017-м году он декларировал 75 тысяч долларов наличными, то теперь это только 40 тысяч, а вместо земельного участка и собственного жилого дома он теперь снимает квартиру. Вместо же NISSAN и INFINITI в его собственности теперь ВАЗ и "Шкода".

Тем не менее с общим доходом в более чем 1 млн грн Николай Кокуца остается одним из наиболее высокооплачиваемых директоров КП Днепра.

КП "Горсвет" — почти миллион зарплата, но и прибыль 30 миллионов

Вплотную к "клубу миллионеров" — директоров КП Днепра с годовой зарплатой в 1 млн грн. приблизился Николай Сичевой, возглавляющий коммунальное предприятие "Горсвет". За 2025-й год он отчитался о зарплате в 937 тысяч гривен, и ездит при этом на 36-летней ВАЗ 21061. Также он декларирует владение 19 тысячами долларов, 4470 евро и 236 тысяч гривен. Заметим, что "Горсвет" стабильно демонстрирует хорошие финансовые результаты – убыточным для предприятия стал только 2022-й, а по итогам минувшего года из 295,4 млн. грн. выручки чистая прибыль составила 30,5 млн.

КП "Днепровский метрополитен" — строительство стоит, а зарплата выплачивается

Вот уже 4 года как стоит строительство 3х станций метро в областном центре, которое остановил турецкий подрядчик. При этом само предприятие, КП "Днепровский метрополитен", по данным местных активистов, умудряется тратить на непрофильные расходы больше, чем на основные. Так, в марте 2025 года КП заказало услуг адвокатов на 21 млн грн., что более чем в 10 раз больше расходов на капремонт корпуса главного депо предприятия.

При этом годовая зарплата директора КП Андрея Овчаренко всего в 2 раза меньше расходов на капремонт корпуса депо – 888 814 гривен. Для сравнения, будучи заместителем главного инженера предприятия, Андрей Овчаренко зарабатывал 413 820 гривен. Рост зарплаты позволил ему нарастить свои активы в иностранной валюте с 14 200 долларов в 2018-м году до 35 000 долларов в 2025-м, при этом авто у директора КП нет, а живет он в своей квартире с 1996-го.

Пиар через КП – освоили в 100 раз больше зарплаты, а предприятия — банкроты

"Комментарии" не раз обращали внимание на любовь Бориса Филатова к пиару, причем за бюджетные средства и на сумму в десятки миллионов гривен в год еще до войны. В прошлом году на это обратил внимание и Офис генерального прокурора, который объявил подозрение в хищении 42 млн грн. бывшему директору одного из КП Днепра. По некоторым данным речь идет о бывшем директоре КП "Организационно-аналитическая служба" Андрее Коваленко, и по данным судебных реестров сейчас рассматривается дело о хищении десятков миллионов гривен из местного бюджета.

Заметим, что зарплата Андрея Коваленко на должности главы КП за 2023-й год составила 475 тысяч гривен.

Любопытно, что хотя с июля 2025 года "Организационно-аналитическая служба" находится в стадии ликвидации, только на зарплату его директора в 2025-м году были потрачены 370 тысяч гривен.

Другой пример подобного "хозяйствования" — КП "Информационные системы", через которое, как считает следствие, были конвертированы 98 млн грн. за счет фиктивных договоров о покупке товаров и оказании услуг. Операция проводилась в рамках "семейного подряда" — директора КП Екатерины Смирной и ее мужа, Сергея Смирного, выступающего якобы владельцем конвертационного центра.

По данным деклараций в 2021-м году средняя зарплата Екатерины Смирной превышала 40 тысяч гривен ежемесячно (467 000 гривен за год), то есть более 1500 долларов по тогдашнему курсу, сейчас же это не менее 65 тысяч гривен. Кстати, само КП с декабря 2021-го пребывает также в стадии ликвидации, возглавляет его по-прежнему Екатерина Смирная, но деклараций о доходах после 2021-го она больше не подает.

КП "Городская ритуальная служба" — полмиллиона гривен в год для ветерана со 100 тысячами долларов

Ритуальные услуги в любом городе традиционно считаются сферой, где переплетаются коммунальная собственность и коррупция. В этом смысле Днепр не исключение – в 2022-м году СБУ раскрыла механизм получения взяток за землю под могилу: при официальном тарифе в 3500 гривен брали от 10 до 50 тысяч. Этого хватало на оборот в 7 млн грн. в месяц.

С 7 июля 2025 года директором профильного КП "Городская ритуальная служба" стал Михаил Стребиж и это, можно сказать, довольно неожиданное кадровое назначение. Так, согласно декларации директора предприятия за 2025-й год, он заработал 503 тысячи гривен, но согласно декларации кандидата в том же году он заработал 1 млн 589 тысяч гривен на воинской службе в 54-й мехбригаде.

В принципе, можно понять желание бойца ВСУ применить свои силы "на гражданке", но помимо всего прочего будущий директор уже имел 100 тысяч долларов наличными. Где именно заработал такие деньги нынешний директор КП "Городская ритуальная служба" — загадка, но известно, что еще до 2014 года он занимался бизнесом на территории оккупированного позднее Донбасса, затем стал служить в ВСУ – сперва в батальоне "Донбасс", а после в 54-й мехбригаде и стал героем сюжета Громадського.

В последнем он, кстати, заявлял, что является директором КП "ДнепрЭкоВтор", но деклараций, которые бы подтверждали это утверждение, "Комментарии" не нашли, а бессменным директором предприятия со скандальной репутацией давно числится Эдуард Мешковский.