Скандал із Catalan Travel: що насправді знайшли в автобусі, який прямував з Одеси до Стамбула

Кречмаровская Наталия
Минулими вихідними розгорівся скандал навколо компанії Catalan Travel — туристичний рейс з Одеси до Стамбула 7 березня на тривалий час “застряг” на митному пункті пропуску Орлівка. Портал “Коментарі” дізнався офіційну версію подій на кордоні.
7 березня 2026 року пасажири туристичного рейсу повідомили, що були посилені перевірки на кордоні, під час яких у водіїв знайшли заборонені речі. Навіть нібито було складено адмінпротокол.
В Catalan Travel відреагували офіційним повідомленням 9 березня та запевнили, що тривалі перевірки під час воєнного стану — цілком нормальне явище. А головне — водії не перевозили ніяких заборонених речей, була тільки готівка, яку задекларували відповідного до чинних правил перетину кордону.
Портал “Коментарі” направив офіційні запити до Державної митної служби та Державної прикордонної служби з проханням повідомити про результати перевірки на кордоні автобуса BH9872TA, який здійснював туристичний рейс з Одеси до Стамбула.
В офіційній відповіді Одеської митниці зазначається, що водії автобуса “заявили посадовій особі митного органу про відсутність товарів та предметів, які підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами, або які заборонені чи обмежені до переміщення через митний кордон України”.
Однак митники вирішили перевірити автобус із застосуванням скануючої системи Rapiscan. У результати виявили аномалію, що і стало причиною проведення митного огляду автобуса марки VAN HOOL, його багажних відділень, а також особистих речей і багажу водіїв.
У відношенні водіїв було складено 2 протоколи про порушення митних правил, за ознаками ч. 1, ст. 483 Митного кодексу України.
Відповідно до вказаної статті, йдеться про відповідальність за переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від контролю (використання тайників, підроблених документів тощо). За порушення передбачено штраф у розмірі від 50 до 100% вартості товарів, також можуть навіть конфіскувати транспортний засіб.
У 17 прикордонному загоні ДПСУ також підтвердили недотримання правил при перетині кордону.
