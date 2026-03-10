Українські туристи застрягли на кордоні: компанія Catalan Travel пояснила ситуацію

Рубрики
Днями туристичний рейс з Одеси до Стамбула від компанії Catalan Travel на понад 9 годин зупинили на митному пункті пропуску Орлівка.
Версія компанії Catalan Travel щодо ситуації на кордоні. Фото портал "Коментарі"
Туристи розповіли, що під час проходження контролю прикордонники почали ретельно перевіряти всіх пасажирів та водіїв автобуса. За словами пасажирів, в результаті перевірки у водіїв нібито було виявлено заборонені речі, після чого їх затримали для допиту та надання пояснень.
Компанія Catalan travel розповіла свою версію подій на кордоні, яка повністю відрізняється від версії пасажирів. Пояснили, що автобус компанії знаходився у черзі за іншим автобусом, який прикордонники перевіряли особливо ретельно.
В компанії пояснили, що саме це стало причиною тривалішої перевірки та затримки на кордоні. Ця перевірка, як зазначив туроператор, здійснювалася виключно з ініціативи прикордонних служб і є стандартною процедурою, особливо в умовах воєнного часу, коли контроль на кордоні може посилюватися. При цьому уточнили, що проходження кордону зазвичай триває 1,5-2 години, а за умов посилених перевірок може становити аж до 16 годин і передбачити такі посилені перевірки не може ніхто.
Також наголосили, що інформація про нібито перевезення водіями заборонених речей не відповідає дійсності.
В компанії наголосили, що основна частина затримки не була пов’язана ні з водіями, ні з організацією поїздки, а стала наслідком посилених перевірок на пункті пропуску.
При цьому пасажири, перебуваючи на кордоні, повідомляли, що водії нібито перевозили заборонені речі, і на водія було складено адмінпротокол. До того ж туроператор не реагував на звернення від пасажирів.
