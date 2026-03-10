Українські туристи застрягли на кордоні: компанія Catalan Travel пояснила ситуацію

Днями туристичний рейс з Одеси до Стамбула від компанії Catalan Travel на понад 9 годин зупинили на митному пункті пропуску Орлівка.

Версія компанії Catalan Travel щодо ситуації на кордоні. Фото портал "Коментарі"

Туристи розповіли, що під час проходження контролю прикордонники почали ретельно перевіряти всіх пасажирів та водіїв автобуса. За словами пасажирів, в результаті перевірки у водіїв нібито було виявлено заборонені речі, після чого їх затримали для допиту та надання пояснень.

Компанія Catalan travel розповіла свою версію подій на кордоні, яка повністю відрізняється від версії пасажирів. Пояснили, що автобус компанії знаходився у черзі за іншим автобусом, який прикордонники перевіряли особливо ретельно.

“Туристи нашого рейсу були свідками того, що автобус перед ними проходив перевірку понад 7 годин. За непідтвердженою інформацією, там могли виявити порушення, тому після цього прикордонний контроль почав так само скрупульозно перевіряти всі наступні транспортні засоби”, — повідомила компанія у своєму Telegram-каналі.

В компанії пояснили, що саме це стало причиною тривалішої перевірки та затримки на кордоні. Ця перевірка, як зазначив туроператор, здійснювалася виключно з ініціативи прикордонних служб і є стандартною процедурою, особливо в умовах воєнного часу, коли контроль на кордоні може посилюватися. При цьому уточнили, що проходження кордону зазвичай триває 1,5-2 години, а за умов посилених перевірок може становити аж до 16 годин і передбачити такі посилені перевірки не може ніхто.

Також наголосили, що інформація про нібито перевезення водіями заборонених речей не відповідає дійсності.

“Наші водії перевозили валюту, яка підлягає обов’язковому декларуванню при перетині кордону. Вона була офіційно задекларована на кордоні, а всі дії відбувалися в межах чинного законодавства та дозволених норм. Коротка затримка після проходження кордону туристами, близько 30-50 хвилин могла бути пов’язана саме з процедурою декларування, за що водії одразу перепросили у туристів”, — йдеться в повідомленні.

В компанії наголосили, що основна частина затримки не була пов’язана ні з водіями, ні з організацією поїздки, а стала наслідком посилених перевірок на пункті пропуску.

“Також нам стало відомо, що окремі неперевірені твердження були передані до інформаційних ресурсів і опубліковані як факти. Ця інформація є недостовірною, тому наша юридична команда вже готує офіційні адвокатські звернення щодо її спростування”, — зазначили в компанії.

При цьому пасажири, перебуваючи на кордоні, повідомляли, що водії нібито перевозили заборонені речі, і на водія було складено адмінпротокол. До того ж туроператор не реагував на звернення від пасажирів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки українців може виїхати за кордон у 2026 році.



