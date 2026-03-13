Скандал из Catalan Travel: что на самом деле нашли в автобусе, следовавшем из Одессы в Стамбул

В минувшие выходные разгорелся скандал вокруг компании Catalan Travel — туристический рейс из Одессы в Стамбул 7 марта на длительное время "застрял" на таможенном пункте пропуска Орловка. Портал "Комментарии" узнал официальную версию событий на границе.

Скандал из Catalan Travel. Фото портал "Комментарии"

7 марта 2026 пассажиры туристического рейса сообщили, что были усиленные проверки на границе, во время которых у водителей нашли запрещенные вещи. Даже якобы был составлен админпротокол.

В Catalan Travel отреагировали официальным сообщением 9 марта и заверили, что длительные проверки во время военного положения – вполне нормальное явление. А главное — водители не перевозили никаких запрещенных вещей, были только наличные, задекларированные в соответствии с действующими правилами пересечения границы.

Портал "Комментарии" направил официальные запросы в Государственную таможенную службу и Государственную пограничную службу с просьбой сообщить о результатах проверки на границе автобуса BH9872TA, который совершал туристический рейс из Одессы в Стамбул.

В официальном ответе Одесской таможни отмечается, что водители автобуса "заявили должностному лицу таможенного органа об отсутствии товаров и предметов, подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами, или которые запрещены или ограничены к перемещению через таможенную границу Украины".

Однако таможенники решили проверить автобус с использованием сканирующей системы Rapiscan. В результате обнаружили аномалию, что и стало причиной проведения таможенного досмотра автобуса марки VAN HOOL, его багажных отделений, а также личных вещей и багажа водителей.

“При осуществлении таможенного досмотра автобуса, в частности, углубленного досмотра, в багажном отделении, между чемоданом пассажиров, на дне ящика для инструмента были обнаружены скрытые инструментом и тряпками предметы, которые не были заявлены водителями таможенному органу в письменном виде или при устном опросе, в соответствии с условиями, указанными в ст. 257 Таможенного кодекса Украины. Доступ к обнаруженным предметам был затруднен и стал возможным после проведения углубленного осмотра автобуса, выгрузки всех чемоданов, ящиков и раскрытия всех предметов в ящике. То есть предметы перевозились с сокрытием от таможенного контроля”, — говорится в официальном ответе Одесской таможни.

В отношении водителей было составлено 2 протокола о нарушении таможенных правил, по признакам ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

В соответствии с указанной статьей, речь идет об ответственности за перемещение товаров через таможенную границу с утаиванием от контроля (использование тайников, поддельных документов и т.п.). За нарушение предусмотрен штраф в размере от 50 до 100% от стоимости товаров, также могут даже конфисковать транспортное средство.

В 17 пограничном отряде ГНСУ также подтвердили несоблюдение правил при пересечении границы.

“Во время процедуры прохождения погранично-таможенного оформления по транспортному средству марки VAN HOOL, регистрационный номер ВН9872ТА и пассажиров в международном пункте пропуска для паромного, морского и речного грузопассажирского сообщения на территории общества с ограниченной ответственностью “Поромный комплекс Орловка” уполномоченными должностными лицами были обнаружены товары, перемещение которых осуществлялось с нарушением таможенных правил в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Украины”, — отметили в ответе портала "Комментарии".

