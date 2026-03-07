Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал

Пасажири туристичного рейсу до Стамбула від компанії Catalan Travel повідомляють про критичну ситуацію на українському кордоні на митному пункті пропуску Орлівка.
За словами людей, під час проходження контролю прикордонники почали ретельно перевіряти всіх пасажирів та водіїв автобуса. У результаті перевірки у водіїв було виявлено заборонені речі, після чого їх затримали для допиту та надання пояснень.
Через це автобус із туристами залишається на кордоні вже понад 9 годин. Люди повідомляють, що не отримують жодної офіційної інформації від компанії Catalan Travel щодо подальших дій або вирішення ситуації. Пасажири намагалися зв’язатися з представниками компанії: телефонують, пишуть повідомлення у соціальних мережах, однак, за їхніми словами, відповіді не отримують. Деякі люди також стверджують, що після звернень їх блокують у соцмережах без будь-яких пояснень. Нових водіїв для продовження рейсу на місце не направлено, і станом на 22.30 ситуація залишається невирішеною, а туристи продовжують перебувати в автобусі.
У свою чергу водії пояснили, що причиною затримання стала велика сума валюти, яку вони перевозили.
Водії каталан Тревел намагалися провести заборонені речі через митницю