logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Одеса Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал
commentss НОВИНИ Всі новини

Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал

Водії туристичної компанії із Одеси Catalan Travel намагалися провести заборонені речі через кордон

7 березня 2026, 22:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Пасажири туристичного рейсу до Стамбула від компанії Catalan Travel повідомляють про критичну ситуацію на українському кордоні на митному пункті пропуску Орлівка.
За словами людей, під час проходження контролю прикордонники почали ретельно перевіряти всіх пасажирів та водіїв автобуса. У результаті перевірки у водіїв було виявлено заборонені речі, після чого їх затримали для допиту та надання пояснень.
Через це автобус із туристами залишається на кордоні вже понад 9 годин. Люди повідомляють, що не отримують жодної офіційної інформації від компанії Catalan Travel щодо подальших дій або вирішення ситуації. Пасажири намагалися зв’язатися з представниками компанії: телефонують, пишуть повідомлення у соціальних мережах, однак, за їхніми словами, відповіді не отримують. Деякі люди також стверджують, що після звернень їх блокують у соцмережах без будь-яких пояснень. Нових водіїв для продовження рейсу на місце не направлено, і станом на 22.30 ситуація залишається невирішеною, а туристи продовжують перебувати в автобусі.
У свою чергу водії пояснили, що причиною затримання стала велика сума валюти, яку вони перевозили.

Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал - фото 2
Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал - фото 2
Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал - фото 2
Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал - фото 2
Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал - фото 2

Одеська туристична компанія Каталан Тревел потрапила у скандал

Водії каталан Тревел намагалися провести заборонені речі через митницю



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини