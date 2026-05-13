Росія завдала ударів по Одеській області: що відомо про атаку

У ніч проти 13 травня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Основною ціллю РФ стала промислова інфраструктура регіону. Внаслідок кількох хвиль обстрілів пошкоджено складські та господарські приміщення, а на місцях влучань виникли пожежі.

Росія масовано атакувала Одещину дронами. Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, рятувальникам вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати загоряння, що виникли після ударів дронів.

"Цієї ночі російська армія масовано атакувала ударними БпЛА промислову інфраструктуру Одещини. Внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складських та господарчих приміщень. Локальні пожежі були оперативно ліквідовані", — йдеться в заяві Кіпера.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водночас повітряна тривога в регіоні тривала майже всю ніч. Повітряні сили Збройних сил України неодноразово повідомляли про рух російських безпілотників у напрямку області та закликали мешканців залишатися в укриттях.

Атака на Одещину стала частиною чергової хвилі російських ударів по українських містах. У ніч на 13 травня вибухи також лунали у Полтаві, Дніпрі та Харкові.

