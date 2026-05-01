Звіряча атака на Одесу: дрони вдарили по багатоповерхівках і не тільки

У ніч на 1 травня російські війська завдали чергового удару по Одесі та області, застосувавши ударні безпілотники. Під атакою опинилися житлові квартали та портова інфраструктура, що призвело до пожеж та руйнувань.

Повітряна тривога пролунала близько першої години ночі. За даними моніторингових каналів, дрони рухалися з боку Чорного моря, після чого були зафіксовані над містом та в області. Незабаром у кількох районах пролунали вибухи.

Голова міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про потрапляння до багатоповерхових житлових будинків. В одній із 16-поверхових будівель спалахнула пожежа, частково зруйновано квартиру. Ще один удар припав по висотці, де спалах охопив 11-й та 12-й поверхи.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надали медичну допомогу, загрози життю немає. У Хаджибейському районі зафіксовано прямі влучення у житлову забудову.

Рятувальники уточнили, що удари також припали до портової інфраструктури регіону. Зокрема, пошкодження отримав об'єкт на півдні області, де після влучення виникла пожежа. Крім того, під удар потрапила інфраструктура Ізмаїльського району – там обійшлося без постраждалих.

Усі осередки спалаху було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС.

Варто зазначити, що удари по портах та житлових кварталах свідчать про розширення цілей атак, а також спроби тиску на економічну та цивільну інфраструктуру регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано попадання до житлових будинків. Двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської ДВА Сергій Лисак.



