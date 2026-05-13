Росія накрила вогнем одну з областей: багато загиблих та поранених

Після удару ворожих військ по Дніпропетровській області восьмеро людей загинули, ще одинадцять дістали поранень. Майже 30 разів ворог атакував три райони області. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у себе в Telegram.

Удар по Дніпропетровській області. Фото: Телеграм Олександр Ганжа

На Нікопольщині ворожих обстрілів зазнали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, приватнібудинки, авто. Постраждали троє людей. 16-річний юнак госпіталізований в стані середньої тяжкості. Ще один 16-річний та 21-річний хлопці на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом були Дубовиківська і Миколаївська громади. Понівечені понад два десятки будинків. Загинули двоє людей.

Ще дев’ять осель пошкоджені через удар по району напередодні вдень. Загинули чотири людини, ще четверо – постраждали. Трьох з них ушпиталили. 50-річний чоловік у важкому стані.

Дісталося також Кривому Рогу. У місті пошкоджені підприємство, інфраструктура, газогін. Двоє людей загинули, ще четверо – постраждали. Крім того, дев’ятимісячній дівчинці внаслідок атаки відірвало ніжку.

При цьому Повітряні сили сигналізують, що твивває атака російських безпілотників з півдня.

