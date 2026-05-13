Россия нанесла удары по Одесской области: что известно об атаке

В ночь на 13 мая российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Одесской области. Основной целью РФ явилась промышленная инфраструктура региона. В результате нескольких волн обстрелов повреждены складские и хозяйственные помещения, а на местах попаданий возникли пожары.

О последствиях российской атаки сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, спасателям удалось оперативно локализовать и ликвидировать возгорания, возникшие после ударов дронов.

"Этой ночью российская армия массированно атаковала ударными БпЛА промышленную инфраструктуру Одесщины. В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Локальные пожары были оперативно ликвидированы", — говорится в заявлении Кипера.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. В то же время, воздушная тревога в регионе продолжалась почти всю ночь. Воздушные силы Вооруженных сил Украины неоднократно сообщали о движении российских беспилотников в направлении области и призывали жителей оставаться в укрытиях.

Атака на Одесщину стала частью очередной волны российских ударов по украинским городам. В ночь на 13 мая взрывы также раздавались в Полтаве, Днепре и Харькове.

