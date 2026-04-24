Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: трагічні наслідки

Внаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано потрапляння до житлових будинків. Двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Удар по Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

"В результаті ворожої атаки на місто є попадання в житловий будинок. Усю інформацію з'ясовуємо", — зазначив голова Одеської МВА.

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві медіа повідомляли про рух російських ударних БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Пізніше голова МВА повідомив, що під обстріл потрапили два двоповерхові та один триповерховий будинки, також є потрапляння до нежитлової будівлі.

У ДСНС повідомили, що внаслідок потрапляння БПЛА до триповерхового житлового будинку зруйновано квартири та виникла пожежа – постраждали шестеро людей.

Ще два двоповерхові будинки отримали пошкодження. З одного з них рятувальники витягли одну людину та евакуювали ще 20 мешканців, серед них двоє дітей. У цьому випадку постраждали семеро людей.

В іншому будинку – двоє людей загинули, ще один отримав поранення. Із будівлі евакуювали 16 мешканців.

"Загалом внаслідок російської атаки загинули 2 особи та 14 постраждали. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні рятувальників.

