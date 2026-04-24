Одеса
НОВИНИ

Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: трагічні наслідки

У місті пошкоджено будинки та є постраждалі

24 квітня 2026, 07:02
Кравцев Сергей

Внаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано потрапляння до житлових будинків. Двоє людей загинули, ще 14 отримали поранення. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: трагічні наслідки

Удар по Одесі. Фото: Сергій Лисак у Телеграм

"В результаті ворожої атаки на місто є попадання в житловий будинок. Усю інформацію з'ясовуємо", — зазначив голова Одеської МВА.

Близько опівночі Повітряні сили ЗСУ та місцеві медіа повідомляли про рух російських ударних БПЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Пізніше голова МВА повідомив, що під обстріл потрапили два двоповерхові та один триповерховий будинки, також є потрапляння до нежитлової будівлі.

У ДСНС повідомили, що внаслідок потрапляння БПЛА до триповерхового житлового будинку зруйновано квартири та виникла пожежа – постраждали шестеро людей.

Ще два двоповерхові будинки отримали пошкодження. З одного з них рятувальники витягли одну людину та евакуювали ще 20 мешканців, серед них двоє дітей. У цьому випадку постраждали семеро людей.

В іншому будинку – двоє людей загинули, ще один отримав поранення. Із будівлі евакуювали 16 мешканців.

"Загалом внаслідок російської атаки загинули 2 особи та 14 постраждали. Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється", – йдеться у повідомленні рятувальників.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 11 квітня російські окупаційні війська вдарили по Одесі, внаслідок потрапляння в житловий сектор загинули двоє людей, є постраждалі, пошкоджено десятки будинків, гуртожиток та дитячий садок. Про це повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вночі 6 квітня російські терористичні війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого зруйновано частину багатоповерхівки та поранено як мінімум п'ятеро людей. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської ДВА Сергій Лисак.




Джерело: https://t.me/odesaMVA/1936
