Одесса в руинах: что известно о новом страшном ударе РФ

В ночь на 11 апреля российские оккупационные войска ударили по Одессе, в результате попадания в жилой сектор погибли двое людей, есть пострадавшие, повреждены десятки домов, общежитие и детский сад. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм

"Очередная ночь под атакой врага принесла Одессе трагические последствия. В результате попадания в жилой сектор погибли двое людей. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще двое пострадавших в настоящее время находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая помощь", – отметил чиновник.

Сергей Лысак добавил, что значительные повреждения получила гражданская инфраструктура: десятки частных и многоквартирных домов, общежитие, а также здание детского сада. В домах выбиты окна, повреждены крыши и фасады. Кроме того, повреждены заведения общественного питания.

"Под ударом также оказались объекты инфраструктуры. С ночи на всех локациях работают коммунальные службы. Специалисты закрывают повреждённые окна, латают кровли и расчищают территории от обломков и остатков. Развернут мобильный оперативный штаб…", – отметил глава Одесской ГВА.

