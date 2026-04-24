Россия ударила по жилым домам в Одессе: трагические последствия

В результате ночной атаки на Одессу зафиксированы попадания в жилые дома. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм

"В результате вражеской атаки на город, есть попадание в жилой дом. Всю информацию выясняем", – отметил глава Одесской ГВА.

Около полуночи Воздушные силы ВСУ и местные медиа сообщали о движении российских ударных БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.

Позже глава ГВА сообщил, что под обстрел попали два двухэтажных и один трехэтажный дома, также есть попадание в нежилое здание.

В ГСЧС сообщили, что в результате попадания БПЛА в трехэтажный жилой дом разрушены квартиры и возник пожар – пострадали шесть человек.

Еще два двухэтажных дома получили повреждения. Из одного из них спасатели вытащили одного человека и эвакуировали еще 20 жителей, среди них двое детей. В этом случае пострадали семеро человек.

В другом доме – двое человек погибли, еще один получил ранения. Из здания эвакуировали 16 жителей.

"В целом в результате российской атаки погибли 2 человека и 14 пострадали. Ликвидация последствий продолжается. Информация уточняется", – говорится в сообщении спасателей.

