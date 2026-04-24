Россия ударила по жилым домам в Одессе: трагические последствия

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В результате ночной атаки на Одессу зафиксированы попадания в жилые дома. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
Удар по Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм
Около полуночи Воздушные силы ВСУ и местные медиа сообщали о движении российских ударных БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу.
Позже глава ГВА сообщил, что под обстрел попали два двухэтажных и один трехэтажный дома, также есть попадание в нежилое здание.
В ГСЧС сообщили, что в результате попадания БПЛА в трехэтажный жилой дом разрушены квартиры и возник пожар – пострадали шесть человек.
Еще два двухэтажных дома получили повреждения. Из одного из них спасатели вытащили одного человека и эвакуировали еще 20 жителей, среди них двое детей. В этом случае пострадали семеро человек.
В другом доме – двое человек погибли, еще один получил ранения. Из здания эвакуировали 16 жителей.
Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 11 апреля российские оккупационные войска ударили по Одессе, в результате попадания в жилой сектор погибли двое людей, есть пострадавшие, повреждены десятки домов, общежитие и детский сад. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Также издание "Комментарии" сообщало – ночью 6 апреля российские террористические войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего разрушена часть многоэтажки и ранены как минимум пятеро человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.