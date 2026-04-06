В многоэтажке разрушено три этажа: детали страшного удара РФ по Одессе

Ночью 6 апреля российские террористические войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего разрушена часть многоэтажки и ранены как минимум пятеро человек. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Удар по Одессе. Фото: Сергей Лысак в Телеграмм

Чиновник сообщил, что в результате вражеской атаки зафиксированы повреждения в Киевском и Приморском районах города.

В одном из районов беспилотник попал в многоэтажку. Здание получило серьезные разрушения с третьего по пятый этажи.

"Под завалами могут находиться люди. Уже известно о 5 пострадавших, которые доставлены в медицинское учреждение", – отметил Сергей Лысак.

Также в этом же районе зафиксировано попадание в ряд частных домов.

На местах попаданий развернули оперативные штабы. Спасательная операция продолжается, задействованы все экстренные и коммунальные службы.

Позже Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной атаки погибли три человека, среди них – ребенок.

"Также 10 человек пострадали. Два человека в тяжелом состоянии госпитализированы: один пациент находится в нейрохирургии, другой – в отделении интенсивной терапии ожогового профиля. Восемь – в состоянии средней тяжести. Среди них – 2-летний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – добавил Лысак.

