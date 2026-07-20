Росія вдарила по великому обласному центру: що відомо про наслідки

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Кравцев Сергей
Вранці 20 липня російські терористичні війська завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
Вибухи в Одесі. Фото: з відкритих джерел
За словами Сергія Лисака, на місці російського удару працюють усі відповідні служби.
Читайте також на порталі "Коментарі" — в Одесі пролунали вибухи – російські війська майже не припиняють обстрілу міста. На цей раз ворожі ракети вдарили по цивільній інфраструктурі, є загиблі та постраждалі.
Начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог завдав ракетного удару по Одесі.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська вранці 15 липня завдали ракетного удару по Одесі, застосувавши незвичайну тактику атаки. За даними моніторингових ресурсів, випущені з окупованого Криму ракети близько 30 хвилин маневрували над Чорним морем, що ускладнило їхнє відстеження та створило плутанину під час оголошення повітряної тривоги.
Повітряна тривога на Одещині була оголошена о 6:56 після повідомлення Повітряних сил про ракетну загрозу. Перші вибухи пролунали о 6:59 та 7:00. За інформацією військових адміністрацій, внаслідок атаки загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано, їх стан оцінюється як середньої тяжкості.