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РФ применила коварную тактику при ударе по Одессе: что изменилось

Российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. По предварительным данным, погибли три человека, еще трое ранены.

15 июля 2026, 08:23
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Slava Kot

Российские войска утром 15 июля нанесли ракетный удар по Одессе, применив необычную тактику атаки. По данным мониторинговых ресурсов, выпущенные из оккупированного Крыма ракеты около 30 минут маневрировали над Черным морем, что усложнило их отслеживание и создало путаницу во время объявления воздушной тревоги.

РФ применила коварную тактику при ударе по Одессе: что изменилось

Взрывы в Одессе. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 6:56 после сообщения Воздушных сил о ракетной угрозе. Первые взрывы прогремели в 6:59 и 7:00. По информации военных администраций, в результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что удар повредил жилые дома.

"Враг снова атаковал город. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Повреждены жилые дома", — заявил Лысак.

По данным мониторинговых каналов, после запуска ракеты на время исчезли с радаров, из-за чего появилось предположение об имитации пусков. Воздушная тревога была отменена, однако впоследствии цели снова были зафиксированы, после чего ракеты вышли на курс в Одессу. По данным ресурсов, ракеты могли наматывать круги в акватории Черного моря, прежде чем атаковали город.

Также сообщается, что после удара российские военные подняли в воздух еще два истребителя Су-34, направлявшихся к пусковым рубежам. В то же время, информации о новых ракетных ударах не поступало, а отбой воздушной тревоги объявили в 7:18.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 14 июля Россия нанесла очередной удар по Одессе.



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Источник: https://t.me/odesaMVA/2770
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