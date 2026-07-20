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Россия ударила по большому областному центру: что известно о последствиях

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе: пострадала инфраструктура

20 июля 2026, 07:57
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Кравцев Сергей

Утром 20 июля российские террористические войска нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Россия ударила по большому областному центру: что известно о последствиях

Взрывы в Одессе. Фото: из открытых источников

"Враг продолжает террор против нашего города. Утром он совершил ракетный удар по Одессе. Пострадала инфраструктура", – отметил глава Одесской ГВА.

По словам Сергея Лысака, на месте российского удара работают все соответствующие службы.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Одессе раздались взрывы – российские войска почти не прекращают обстрелы города. На этот раз вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие.

Начальник Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг нанес ракетный удар по Одессе.                                                

Также издание "Комментарии" сообщало – российские войска утром 15 июля нанесли ракетный удар по Одессе, применив необычную тактику атаки. По данным мониторинговых ресурсов, выпущенные из оккупированного Крыма ракеты около 30 минут маневрировали над Черным морем, что усложнило их отслеживание и создало путаницу во время объявления воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Одесском районе была объявлена в 6:56 после сообщения Воздушных сил о ракетной угрозе. Первые взрывы прогремели в 6:59 и 7:00. По информации военных администраций, в результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.




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