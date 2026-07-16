Жуткий удар по Одессе: что известно о последствиях (ФОТО)

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Кречмаровская Наталия
В Одессе раздались взрывы – российские войска почти не прекращают обстрелы города. На этот раз вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Начальник Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг нанес ракетный удар по Одессе.
Также опубликовал фото последствий удара – был поврежден жилой дом.
Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг снова атаковал Одессу ракетами.
Впоследствии сообщил, что два человека погибли, шесть — пострадали, среди них — три ребенка. Он отметил, что на месте работают соответствующие службы.
По информации мониторинговых пабликов, враг атаковал Одессу тремя ракетами Х-59 – под удар попали жилые дома.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрешили компаниям усиливать противовоздушную оборону своих объектов. На фоне значительного увеличения количества вражеских обстрелов портал "Комментарии" узнал, могут ли города по примеру компаний усилить ПВО.
В Министерстве обороны Украины ответили, что действующим законодательством не предусмотрено создание органами местного самоуправления отдельных (собственных) систем противовоздушной обороны. При этом пояснили, что в Украине реализуется экспериментальный проект по усилению ПВО на территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп ПВО.