Жуткий удар по Одессе: что известно о последствиях (ФОТО)

В Одессе раздались взрывы – российские войска почти не прекращают обстрелы города. На этот раз вражеские ракеты ударили по гражданской инфраструктуре, есть погибшие и пострадавшие.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Начальник Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг нанес ракетный удар по Одессе.

"Есть повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары. К сожалению, есть предварительная информация о погибших и пострадавших. Информация уточняется", — проинформировал он после обстрела.

Также опубликовал фото последствий удара – был поврежден жилой дом.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг снова атаковал Одессу ракетами.

"Предварительно, погиб человек. Есть пострадавшие. Все детали выясняем. До отбоя находиться в укрытиях", — отметил он.

Впоследствии сообщил, что два человека погибли, шесть — пострадали, среди них — три ребенка. Он отметил, что на месте работают соответствующие службы.

По информации мониторинговых пабликов, враг атаковал Одессу тремя ракетами Х-59 – под удар попали жилые дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрешили компаниям усиливать противовоздушную оборону своих объектов. На фоне значительного увеличения количества вражеских обстрелов портал "Комментарии" узнал, могут ли города по примеру компаний усилить ПВО.

В Министерстве обороны Украины ответили, что действующим законодательством не предусмотрено создание органами местного самоуправления отдельных (собственных) систем противовоздушной обороны. При этом пояснили, что в Украине реализуется экспериментальный проект по усилению ПВО на территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп ПВО.