Зросла кількість жертв жахливого теракту у Києві

Кравцев Сергей
У київській лікарні помер чоловік, поранений під час масової стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість жертв зросла до семи. Про це повідомили к київській мерії.
Стрілянина у Києві. Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що постраждалий перебував у вкрай важкому стані – лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.
Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський відреагував на криваву стрілянину в Києві, яка забрала життя шести людей і сколихнула країну. У вечірньому зверненні глава держави повідомив, що правоохоронці наразі розглядають кілька версій мотивів нападника та ретельно перевіряють усі обставини трагедії.
За словами президента, слідчі вже аналізують електронні пристрої стрільця, його телефон і коло контактів. Кожна деталь має значення для встановлення причин злочину. Відомо, що чоловік раніше мав проблеми із законом, є уродженцем Росії та тривалий час проживав на Донеччині.
чоловік з автоматом відкрив стрілянину по людях у районі Деміївка у Києві. Його вже переслідує поліція, повідомляють місцеві ЗМІ.