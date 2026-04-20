Зросла кількість жертв жахливого теракту у Києві

У київській лікарні помер чоловік, поранений під час масової стрілянини в Голосіївському районі. Загальна кількість жертв зросла до семи. Про це повідомили к київській мерії.

Стрілянина у Києві. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що постраждалий перебував у вкрай важкому стані – лікарі боролися за його життя, але врятувати не змогли.

"Наразі в лікарнях столиці перебувають 7 із поранених у Голосіївському районі. Із них – одна дитина. З дорослих четверо постраждалих перебувають в реанімації. Двоє – у відділенні політравми", — зазначається у повідомленні.

Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

президент України Володимир Зеленський відреагував на криваву стрілянину в Києві, яка забрала життя шести людей і сколихнула країну. У вечірньому зверненні глава держави повідомив, що правоохоронці наразі розглядають кілька версій мотивів нападника та ретельно перевіряють усі обставини трагедії.

За словами президента, слідчі вже аналізують електронні пристрої стрільця, його телефон і коло контактів. Кожна деталь має значення для встановлення причин злочину. Відомо, що чоловік раніше мав проблеми із законом, є уродженцем Росії та тривалий час проживав на Донеччині.

"Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", — сказав глава держави.

чоловік з автоматом відкрив стрілянину по людях у районі Деміївка у Києві. Його вже переслідує поліція, повідомляють місцеві ЗМІ.




