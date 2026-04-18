У Києві стрілянина на вулиці з безліччю загиблих та поранених: деталі

Чоловік з автоматом відкрив стрілянину по людях у районі Деміївка у Києві. Його вже переслідує поліція, повідомляють місцеві ЗМІ.

Стрілянина з автомата у Києві.

За попередньою інформацією, четверо людей загинуло, є багато поранених. Кількість постраждалих уточнюється. Однак зауважимо, що це поки що неофіційні дані. У поліції зазначили, що інформація про інцидент оновлюватиметься.

Повідомляється, що поліція проводить спецоперацію із затримання стрільця, на місце події направлені наряди поліції та спецпідрозділ КОРД.

Жителів Деміївки просять залишатися вдома.

Пізніше з'явилася інформація про те, що терорист узяв заручників і забарикадувався у супермаркеті "Велмарт" на Деміївці у Києві, він відкрив вогонь і по поліцейських.

