Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Выросло количество жертв ужасного теракта в Киеве
Выросло количество жертв ужасного теракта в Киеве

В больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе

20 апреля 2026, 11:01
Кравцев Сергей

В киевской больнице скончался мужчина, раненный во время массовой стрельбы в Голосеевском районе. Общее число жертв возросло до семи. Об этом сообщили в киевской мэрии.

Стрельба в Киеве. Фото: из открытых источников

Отмечается, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии – врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

"В настоящее время в больницах столицы находятся 7 из раненых в Голосеевском районе. Из них – один ребенок. Из взрослых четверо пострадавших находятся в реанимации. Двое – в отделении политравмы", — отмечается в сообщении.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Киеве, которая унесла жизни шести человек и всколыхнула страну. В вечернем обращении глава государства сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий мотивов нападающего и тщательно проверяют все обстоятельства трагедии.

По словам президента, следователи уже анализируют электронные устройства стрелка, его телефон и круг контактов. Каждая деталь имеет большое значение для установления причин преступления. Известно, что мужчина раньше имел проблемы с законом, является уроженцем России и долгое время проживал в Донецкой области.

"Нападавший был ликвидирован. Он держал заложников и одного из заложников, к сожалению, убил. Четырех человек он убил прямо на улице. Еще одна женщина скончалась в больнице: тяжелое ранение. Мои соболезнования родным и близким погибших", — сказал глава государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.




