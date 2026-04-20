Выросло количество жертв ужасного теракта в Киеве

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В киевской больнице скончался мужчина, раненный во время массовой стрельбы в Голосеевском районе. Общее число жертв возросло до семи. Об этом сообщили в киевской мэрии.
Стрельба в Киеве. Фото: из открытых источников
Отмечается, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии – врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кровавую стрельбу в Киеве, которая унесла жизни шести человек и всколыхнула страну. В вечернем обращении глава государства сообщил, что правоохранители рассматривают несколько версий мотивов нападающего и тщательно проверяют все обстоятельства трагедии.
По словам президента, следователи уже анализируют электронные устройства стрелка, его телефон и круг контактов. Каждая деталь имеет большое значение для установления причин преступления. Известно, что мужчина раньше имел проблемы с законом, является уроженцем России и долгое время проживал в Донецкой области.
Також видання "Комментарии" сообщало – мужчина с автоматом открыл стрельбу по людям в районе Демеевка в Киеве. Его уже преследует полиция, сообщают местные СМИ.