Київ Кривавий день у столиці: Зеленський розкрив нові деталі трагедії
Кривавий день у столиці: Зеленський розкрив нові деталі трагедії

Слідчі перевіряють усі зв’язки та гаджети стрільця: мотиви досі не встановлені

18 квітня 2026, 21:38
Кравцев Сергей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на криваву стрілянину в Києві, яка забрала життя шести людей і сколихнула країну. У вечірньому зверненні глава держави повідомив, що правоохоронці наразі розглядають кілька версій мотивів нападника та ретельно перевіряють усі обставини трагедії.

Стрілянина в Києві. Фото: з відкритих джерел

За словами президента, слідчі вже аналізують електронні пристрої стрільця, його телефон і коло контактів. Кожна деталь має значення для встановлення причин злочину. Відомо, що чоловік раніше мав проблеми із законом, є уродженцем Росії та тривалий час проживав на Донеччині.

"Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", — сказав глава держави.

Трагедія розгорталася стрімко: перед виходом на вулицю зі зброєю нападник підпалив власну квартиру. Після цього він відкрив вогонь по людях, убивши чотирьох просто на вулиці. Згодом чоловік захопив заручників у супермаркеті, де застрелив ще одного. Шоста жертва померла в лікарні від отриманих поранень.

Правоохоронцям вдалося ліквідувати нападника та звільнити чотирьох заручників. Водночас кількість поранених зросла до 14 осіб, серед них – 12-річний хлопчик, якому надають медичну допомогу. Влада не виключає, що число постраждалих може збільшитися.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і наголосив: розслідування має дати чіткі відповіді на всі питання щодо причин цієї трагедії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Києві завершилася спецоперація із затримання озброєного нападника, який відкрив стрілянину та захопив супермаркет із людьми всередині. Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



