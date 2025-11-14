logo_ukra

У Києві зросла кількість загиблих через російський удар
НОВИНИ

У Києві зросла кількість загиблих через російський удар

У Києві пошкоджено 30 багатоповерхівок у 9 районах

14 листопада 2025, 09:01
Троє людей загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву вночі 14 листопада. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури у Telegram.

У Києві зросла кількість загиблих через російський удар

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Встановлено, що в результаті атаки на столицю 14 листопада 2025 року загинули троє людей у Деснянському районі Києва, ще щонайменше 25 мешканців Києва постраждали – це жителі Деснянського, Дніпровського, Святошинського, Оболонського, Подільського районів. Серед постраждалих 10-річний хлопець, якого з травмами доправили до дитячої лікарні", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що пошкоджено 27 житлових будинків, у тому числі у Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Подільському районах, а також у Солом'янському та Шевченківському.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину.

Зазначимо, росіяни в ніч проти 14 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще понад 20 людей постраждали, а також сталися пожежі та руйнування. Про це повідомляє Telegram ДСНС України.

Тоді надзвичайники повідомляли, що внаслідок нічної атаки одна людина загинула та ще понад 15 травмовано. Водночас їм вдалося врятувати 40 людей.

Читайте також на порталі "Коментарі" — внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 14 листопада частково перекрито рух громадського транспорту. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Згідно з повідомленням КМДА, вранці 14 листопада затримується рух низки автобусів, трамваїв та тролейбусів.




Джерело: https://t.me/kyiv_pro_office
