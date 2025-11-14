В Киеве возросло количество погибших из-за российского удара

Три человека погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву ночью 14 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Установлено, что в результате атаки на столицу 14 ноября 2025 погибли три человека в Деснянском районе Киева, еще по меньшей мере 25 жителей Киева пострадали – это жители Деснянского, Днепровского, Святошинского, Оболонского, Подольского районов. Среди пострадавших 10-летний парень, которого с травмами доставили в детскую больницу", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что повреждены 27 жилых домов, в том числе в Деснянском, Днепровском, Святошинском, Подольском районах, а также в Соломенском и Шевченковском.

Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления.

Отметим, россияне в ночь на 14 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела погиб человек, еще более 20 человек пострадали, а также произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

Тогда чрезвычайники сообщали, что в результате ночной атаки один человек погиб и еще более 15 травмированы. В то же время им удалось спасти 40 человек.

Согласно сообщению КГГА, утром 14 ноября задерживается движение ряда автобусов, трамваев и троллейбусов.



