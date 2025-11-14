Погибший, множество раненых: спасатели показали последствия массированной атаки на Киев

Россияне в ночь на 14 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела погиб человек, еще более 20 человек пострадали, а также произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

Чрезвычайники рассказали, что в результате ночной атаки один человек погиб и еще более 15 травмированы. В то же время им удалось спасти 40 человек.

В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию о жертве, но назвал большее количество пострадавших.

"К сожалению, в результате атаки погиб человек. Количество пострадавших возросло до 24. Мои соболезнования родным и близким", — написал чиновник в Telegram.

Отдельно в ГСЧС рассказали, какие последствия атаки зафиксированы во многих районах столицы.

Спасатели проинформировали, что в Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 квадратных метров. Также спасены 17 человек.

"По другому адресу ликвидирован пожар на площади 30 квадратных метров. Зафиксировано частичное разрушение на 19 и 21 этажах. Также горели деревянные дома спортивной базы на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

В Деснянском районе произошло возгорание в многоэтажке на уровне 7-го этажа.

"Пожар локализован. Во время тушения спасены 9 человек, еще 50 — эвакуированы", — сказано в сообщении.

По другому адресу возник пожар многоэтажки на уровне 5-8 этажей. Именно здесь погиб один человек. В то же время спасены 14 человек, из них 1 ребенок, и один человек деблокирован из-под завалов.

В Святошинском районе зафиксировано попадание в жилой дом на уровне 7-го этажа. Кроме того, ликвидировано возгорание в 22-этажном жилом доме на уровне 19 этажа.

По данным ГСЧС, в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков дронов на территории больницы.

По другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание в здании на площади 15 квадратных метров.

В Оболонском районе враг ударил по в 9-этажном доме, в результате чего возникло возгорание квартир с 7 по 9 этажи на общей площади около 100 квадратных метров. Одного человека спасли, а пожар пока ликвидирован.

В Подольском районе зафиксировано попадание в многоэтажку на уровне 15-го этажа. ГСЧС спасли 13 человек.

В Дарницком районе произошел пожар площадью 5 квадратных метров на территории школы.

В Соломенском районе были возгорания крыши и пятого этажа жилого дома. Во время тушения спасены 20 человек.

В Шевченковском районе ликвидировано возгорание на открытой территории.

"Информация уточняется и обновляется. На месте привлечены все экстренные службы", — добавили в ГСЧС, комментируя все последствия атаки.

