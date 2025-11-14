Транспортный коллапс в Киеве: что произошло после ночной атаки РФ

В результате массированной атаки на Киев в ночь на 14 ноября частично перекрыто движение общественного транспорта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Транспорт в Киеве. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению КГГА, утром 14 ноября задерживается движение ряда автобусов, трамваев и троллейбусов.

Так, с задержкой курсируют: автобусы №№ 33, 63, 81; трамвай № 15; троллейбусы №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.

Также сообщалось, что в результате массированной атаки врага на Киев повреждены участки тепловых сетей.

В частности, по данным киевских властей, в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне в ночь на 14 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате обстрела погиб человек, еще более 20 человек пострадали, а также произошли пожары и разрушения. Об этом сообщает Telegram ГСЧС Украины.

Чрезвычайники рассказали, что в результате ночной атаки один человек погиб и еще более 15 травмированы. В то же время им удалось спасти 40 человек. В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил информацию о жертве, но назвал большее количество пострадавших.

"К сожалению, в результате атаки погиб человек. Количество пострадавших возросло до 24. Мои соболезнования родным и близким", — написал чиновник в Telegram.

Отдельно в ГСЧС рассказали, какие последствия атаки зафиксированы во многих районах столицы. Спасатели проинформировали, что в Днепровском районе ликвидировано возгорание двух квартир на первом этаже пятиэтажки площадью 50 квадратных метров. Также спасены 17 человек.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 14 ноября российские войска совершили очередную массированную атаку дронами по Украине, основное направление которой направлено на Киев.