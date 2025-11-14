Транспортний колапс у Києві: що сталося після нічної атаки РФ

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 14 листопада частково перекрито рух громадського транспорту. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Транспорт у Києві. Фото: з відкритих джерел

Згідно з повідомленням КМДА, вранці 14 листопада затримується рух низки автобусів, трамваїв та тролейбусів.

Так, із затримкою курсують: автобуси №№ 33, 63, 81; трамвай №15; тролейбуси №№ 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-А.

Також повідомлялося, що внаслідок масованої атаки ворога на Київ пошкоджено ділянки теплових мереж.

Зокрема, за даними київської влади, у Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

Читайте також на порталі "Коментарі" — росіяни в ніч проти 14 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще понад 20 людей постраждали, а також сталися пожежі та руйнування. Про це повідомляє Telegram ДСНС України.

Надзвичайники розповіли, що внаслідок нічної атаки одна людина загинула та ще понад 15 травмовано. Водночас їм вдалося врятувати 40 людей. Водночас, начальник КДВА Тимур Ткаченко підтвердив інформацію про жертву, але назвав більшу кількість постраждалих.

"На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Кількість постраждалих зросла до 24. Мої співчуття рідним та близьким", — написав чиновник у Telegram.

Окремо у ДСНС розповіли, які наслідки атаки зафіксовано у багатьох районах столиці. Рятувальники поінформували, що у Дніпровському районі ліквідовано спалах двох квартир на першому поверсі п'ятиповерхівки площею 50 квадратних метрів. Також врятовано 17 людей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 14 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку дронами по Україні, основний напрямок якої спрямований на Київ.