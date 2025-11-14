Взрывы в Киеве: Россия массированно атакует столицу дронами и баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В ночь на 14 ноября российские войска совершают очередную массированную атаку дронами по Украине, основное направление которой направлено на Киев. В столице работали силы противовоздушной обороны, сбивая вражеские беспилотники в небе над городом. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).
Работа ПВО во время атаки дронов
Воздушную тревогу объявили около полуночи из-за угрозы ударных БпЛА. Жителей столицы призвали немедленно идти к укрытиям и оставаться там до сигнала об отбое. Уже через несколько минут после объявления тревоги киевляне услышали работу ПВО.
Также на атаку РФ на Киев отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
В 00:30 была объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за взлета трех МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.
В 00:50 в Киеве раздалась новая серия взрывов. Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Также мониторинговые каналы сообщили о спуске баллистики в Киев. После этого в столице произошли новые взрывы, в некоторых районах исчез свет.
КГГА сообщает о попадании БПЛА в жилой дом в Днепровском районе столицы. В Дарницком районе горит автомобиль, также есть обращение к медикам.
По данным Воздушных сил ВСУ, в направлении Киева, а также Черкасс и Полтавы двигались десятки российских дронов. Мониторинговые каналы сообщали, что в воздушном пространстве страны зафиксировано около 130 ударных БпЛА, большинство из которых удерживают курс именно на столицу.