Взрывы в Киеве: Россия массированно атакует столицу дронами и баллистикой (ОБНОВЛЕНО)
НОВОСТИ

Взрывы в Киеве: Россия массированно атакует столицу дронами и баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

В ночь на 14 ноября россияне атакуют Киев ударными дронами. ПВО работает для ликвидации воздушных целей.

14 ноября 2025, 00:58
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 14 ноября российские войска совершают очередную массированную атаку дронами по Украине, основное направление которой направлено на Киев. В столице работали силы противовоздушной обороны, сбивая вражеские беспилотники в небе над городом. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

Взрывы в Киеве: Россия массированно атакует столицу дронами и баллистикой (ОБНОВЛЕНО)

Работа ПВО во время атаки дронов

Воздушную тревогу объявили около полуночи из-за угрозы ударных БпЛА. Жителей столицы призвали немедленно идти к укрытиям и оставаться там до сигнала об отбое. Уже через несколько минут после объявления тревоги киевляне услышали работу ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — сообщили в КМВА в 00:00.

Также на атаку РФ на Киев отреагировал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"В Киеве громко. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!", — сообщил Ткаченко.

В 00:30 была объявлена воздушная тревога по всей Украине из-за взлета трех МиГ-31, которые являются носителями гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны.

В 00:50 в Киеве раздалась новая серия взрывов. Кличко сообщил о работе ПВО в городе. Также мониторинговые каналы сообщили о спуске баллистики в Киев. После этого в столице произошли новые взрывы, в некоторых районах исчез свет.

КГГА сообщает о попадании БПЛА в жилой дом в Днепровском районе столицы. В Дарницком районе горит автомобиль, также есть обращение к медикам.

По данным Воздушных сил ВСУ, в направлении Киева, а также Черкасс и Полтавы двигались десятки российских дронов. Мониторинговые каналы сообщали, что в воздушном пространстве страны зафиксировано около 130 ударных БпЛА, большинство из которых удерживают курс именно на столицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мониторинговые каналы предупреждали, что в ночь на 14 ноября Украине грозит новая массированная ракетно-дроновая атака. Россияне вывели в море ракетоноситель и осуществляют повторные пуски дронов по нескольким направлениям.



