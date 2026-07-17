Рішення Кличка шокувало: чи побачать кияни радикальні зміни

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Кречмаровская Наталия
Кияни шоковані новим тарифом на проїзд — з 15 липня разовий проїзд у громадському комунальному транспорті коштує 15 грн. А як зміняться послуги — нові автобуси чи тролейбуси, вагони метро, кондиціонери у салонах? Портал “Коментарі” дізнався у Київської міської державної адміністрації, чим викликана необхідність підвищення вартості проїзду та які зміни щодо якості послуг з перевезення заплановані.
Проїзд у Києві. Фото портал "Коментарі"
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на офіційний запит порталу повідомили, що тариф розраховував Департамент економіки та інвестицій
Пояснили, що перегляд тарифів необхідний для забезпечення стабільної роботи транспортної системи в умовах, коли за останні роки суттєво зросли витрати на її утримання.
Щодо змін у забезпеченні пасажирських перевезень, то у Департаменті заявили про проведення системного оновлення рухомого складу.
Зазначають, що рухомий склад, який закуповує місто, сучасний, комфортний та пристосований до перевезення пасажирів з числа маломобільних груп. Зокрема, у транспорті передбачено:
пандус;
місце для пасажирів на кріслі колісному;
інформаційне табло у салоні та ззовні;
система оголошення зупинок для пасажирів;
зовнішня кнопка-сигнал до водія про потребу в допомозі зайти в середину на кріслі колісному.
За даними департаменту, транспорт оснащений сучасними системами кондиціювання повітря салону і кабіни водія, системою опалення та відеоспостереження.
Однак у столиці далеко не всі трамваї нові — деякі проходять капітальні ремонти, щоб подовжити термін експлуатації рухомого складу на 10 років.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на переконання столичного депутата Вітренка, підвищення тарифу можна було уникнути.