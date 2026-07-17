Рішення Кличка шокувало: чи побачать кияни радикальні зміни

Кияни шоковані новим тарифом на проїзд — з 15 липня разовий проїзд у громадському комунальному транспорті коштує 15 грн. А як зміняться послуги — нові автобуси чи тролейбуси, вагони метро, кондиціонери у салонах? Портал “Коментарі” дізнався у Київської міської державної адміністрації, чим викликана необхідність підвищення вартості проїзду та які зміни щодо якості послуг з перевезення заплановані.

Проїзд у Києві. Фото портал "Коментарі"

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на офіційний запит порталу повідомили, що тариф розраховував Департамент економіки та інвестицій

“Його розраховано на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік з урахуванням прогнозних індексів цін, актуалізації витрат на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інших складових собівартості перевезень. Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, поданий комунальними підприємствами, є вищим”, — йдеться у повідомленні.

Пояснили, що перегляд тарифів необхідний для забезпечення стабільної роботи транспортної системи в умовах, коли за останні роки суттєво зросли витрати на її утримання.

“Водночас це дасть можливість зменшити навантаження на міський бюджет. Відповідно, частину бюджетних коштів, які сьогодні спрямовуються на компенсацію роботи громадського транспорту, можна буде використовувати для реалізації інших першочергових заходів”, — зазначено у відповіді.

Щодо змін у забезпеченні пасажирських перевезень, то у Департаменті заявили про проведення системного оновлення рухомого складу.

“Відтак, протягом 2025-2026 років Київ випустив на лінії 8 одиниць нових 100% низькопідлогових трамвайних вагонів та 85 одиниць нових 100% низькопідлогових автобусів. Також на початку 2026 року КП “Київпастранс” підписало договір на придбання 16 одиниць нових міських 100% низькопідлогових тролейбусів, 8 з них уже курсують на маршрутах. Ще 8 — вийдуть на лінії найближчим часом”, — переконують в Департаменті.

Зазначають, що рухомий склад, який закуповує місто, сучасний, комфортний та пристосований до перевезення пасажирів з числа маломобільних груп. Зокрема, у транспорті передбачено:

пандус;

місце для пасажирів на кріслі колісному;

інформаційне табло у салоні та ззовні;

система оголошення зупинок для пасажирів;

зовнішня кнопка-сигнал до водія про потребу в допомозі зайти в середину на кріслі колісному.

За даними департаменту, транспорт оснащений сучасними системами кондиціювання повітря салону і кабіни водія, системою опалення та відеоспостереження.

Однак у столиці далеко не всі трамваї нові — деякі проходять капітальні ремонти, щоб подовжити термін експлуатації рухомого складу на 10 років.

“Із початку року, завершено капітальний ремонт 2 одиниць трамваїв, ще 5 — вийдуть на лінії найближчим часом. Потягом року планується здійснити капітальні ремонти трамваїв у межах 10 одиниць”, — підсумували в Департаменті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, на переконання столичного депутата Вітренка, підвищення тарифу можна було уникнути.



