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Столичним депутатам вривається терпець: вказали на ганебне рішення Кличка

Столичний депутат Вітренко розкритикував рішення Кличка про підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті

13 липня 2026, 23:04
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Кречмаровская Наталия

Кияни шоковані підвищення тарифу на проїзд у громадському комунальному транспорті. 

Столичним депутатам вривається терпець: вказали на ганебне рішення Кличка

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко підтвердив, що ціна таки зміниться з 15 липня і зазначив, що у столиці можна було не підвищувати вартість проїзду. Гроші, за його словами, у міста є.

“Вважаю, це рішення абсолютно ганебне й максимально передчасне. У нас зараз рекордний міський бюджет — понад 120 мільярдів гривень на видатках. Гроші в міста точно є. І їх цілком достатньо, щоб забезпечити киянам пільговий проїзд або бодай утримати старий тариф”, — зазначив політик.

Тариф на проїзд, за його словами, зростає в 3,75 раза. При цьому якість послуг не зміниться. Депутат переконаний, що після підвищення вартості логічно покращити сервіс чи хоча б збільшити кількість транспорту на дорогах. Кияни мають користуватися тим транспортом, на який дійсно заслуговують, переконаний він. 

Політик підрахував, що для сім'ї з трьох осіб, які щодня їздять на роботу чи в школу, витрати на комунальний транспорт зростуть у середньому на 34 тис. грн на рік. 

“Це шалені гроші. Особливо сьогодні, в час такої нестабільності, воєнного стану та постійних повітряних атак ворога. У світі є безліч адекватних транспортних моделей, але наш профільний департамент та КМДА їх просто ігнорують. Вони сіли, щось там перерахували, спочатку налякали нас цифрою у 60 грн, а потім зробили “величезну послугу” — знизили проїзд до 30 грн. Про яке системне управління тут взагалі можна говорити?”, — обурюється депутат. 

За його словами, варто подивитися на досвід Харкова, де в умовах постійних обстрілів місцева влада тримає безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

“Тоді чому багата столиця не спроможна забезпечити бодай доступний тариф для людей? Про безкоштовний я вже навіть не кажу”, — підсумував Вітренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує в Києві у 2026 році. 



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Джерело: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02XjtcxYuA9ckQw2QArs3c1aZynh83myv1RVCkEmN1FmfSKMYGbNRZqTxBqg6vBowHl
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