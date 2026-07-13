Столичним депутатам вривається терпець: вказали на ганебне рішення Кличка

Кияни шоковані підвищення тарифу на проїзд у громадському комунальному транспорті.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко підтвердив, що ціна таки зміниться з 15 липня і зазначив, що у столиці можна було не підвищувати вартість проїзду. Гроші, за його словами, у міста є.

“Вважаю, це рішення абсолютно ганебне й максимально передчасне. У нас зараз рекордний міський бюджет — понад 120 мільярдів гривень на видатках. Гроші в міста точно є. І їх цілком достатньо, щоб забезпечити киянам пільговий проїзд або бодай утримати старий тариф”, — зазначив політик.

Тариф на проїзд, за його словами, зростає в 3,75 раза. При цьому якість послуг не зміниться. Депутат переконаний, що після підвищення вартості логічно покращити сервіс чи хоча б збільшити кількість транспорту на дорогах. Кияни мають користуватися тим транспортом, на який дійсно заслуговують, переконаний він.

Політик підрахував, що для сім'ї з трьох осіб, які щодня їздять на роботу чи в школу, витрати на комунальний транспорт зростуть у середньому на 34 тис. грн на рік.

“Це шалені гроші. Особливо сьогодні, в час такої нестабільності, воєнного стану та постійних повітряних атак ворога. У світі є безліч адекватних транспортних моделей, але наш профільний департамент та КМДА їх просто ігнорують. Вони сіли, щось там перерахували, спочатку налякали нас цифрою у 60 грн, а потім зробили “величезну послугу” — знизили проїзд до 30 грн. Про яке системне управління тут взагалі можна говорити?”, — обурюється депутат.

За його словами, варто подивитися на досвід Харкова, де в умовах постійних обстрілів місцева влада тримає безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.

“Тоді чому багата столиця не спроможна забезпечити бодай доступний тариф для людей? Про безкоштовний я вже навіть не кажу”, — підсумував Вітренко.

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