Столичним депутатам вривається терпець: вказали на ганебне рішення Кличка

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Кияни шоковані підвищення тарифу на проїзд у громадському комунальному транспорті.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко підтвердив, що ціна таки зміниться з 15 липня і зазначив, що у столиці можна було не підвищувати вартість проїзду. Гроші, за його словами, у міста є.
Тариф на проїзд, за його словами, зростає в 3,75 раза. При цьому якість послуг не зміниться. Депутат переконаний, що після підвищення вартості логічно покращити сервіс чи хоча б збільшити кількість транспорту на дорогах. Кияни мають користуватися тим транспортом, на який дійсно заслуговують, переконаний він.
Політик підрахував, що для сім'ї з трьох осіб, які щодня їздять на роботу чи в школу, витрати на комунальний транспорт зростуть у середньому на 34 тис. грн на рік.
За його словами, варто подивитися на досвід Харкова, де в умовах постійних обстрілів місцева влада тримає безкоштовний проїзд у комунальному транспорті.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує в Києві у 2026 році.