Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян

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Кречмаровская Наталия
Уже 15 липня у Києві значно зросте вартість проїзду у громадському транспорті — до 30 грн за одну поїздку. У мережі інтернет ширилася різна інформація, навіть про те, що ухвалення рішення відтермінували. Однак “дива не сталося” — уже завтра на киян чекає нова реальність. Це підтвердили порталу “Коментарі” у Київській міській державній адміністрації.
Приїзд у Києві. Фото портал "Коментарі"
У Департаменті економіки та інвестицій КМДА на запит порталу “Коментарі” відповіли, що розпорядженням № 145 07.07.2026, яке набирає чинності з 15 липня 2026 року, передбачено підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом – метрополітеном, автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, який працює у звичайному режимі руху, і встановлення тарифу в розмірі 30,00 грн. Також вказали на систему знижок — найдешевший проїзд 23,29 грн за поїздку буде, якщо придбати місячний проїзний квиток на 124 поїздки.
При поповненні проїзної картки на 50 поїздок вартість разової становитиме 25 грн.
При цьому акцентували, що проїзд пільгових категорій громадян залишається безоплатним відповідно до законодавства.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні депутати розкритикували рішення Кличка щодо підвищення вартості проїзду. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що можна було зберегти для киян чинний тариф.