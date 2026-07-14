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Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян

У КМДА розповіли, хто зможе їздити безоплатно у громадському транспорті

14 липня 2026, 20:54
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Кречмаровская Наталия

Уже 15 липня у Києві значно зросте вартість проїзду у громадському транспорті — до 30 грн за одну поїздку. У мережі інтернет ширилася різна інформація, навіть про те, що ухвалення рішення відтермінували. Однак “дива не сталося” — уже завтра на киян чекає нова реальність. Це підтвердили порталу “Коментарі” у Київській міській державній адміністрації.  

Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян

Приїзд у Києві. Фото портал "Коментарі"

У Департаменті економіки та інвестицій КМДА на запит порталу “Коментарі” відповіли, що розпорядженням № 145 07.07.2026, яке набирає чинності з 15 липня 2026 року, передбачено підвищення тарифів на послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом – метрополітеном, автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, який працює у звичайному режимі руху, і встановлення тарифу в розмірі 30,00 грн. Також вказали на систему знижок — найдешевший проїзд 23,29 грн за поїздку буде, якщо придбати місячний проїзний квиток на 124 поїздки. 

При поповненні проїзної картки на 50 поїздок вартість разової становитиме 25 грн. 

“Крім того, залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації на 24, 48 та 72 години. Проїзні квитки на 24, 48 та 72 години є зручними для пасажирів, що здійснюють невідому та необмежену кількість поїздок протягом короткого періоду, зокрема для гостей міста”, — зауважили у Департаменті. 

При цьому акцентували, що проїзд пільгових категорій громадян залишається безоплатним відповідно до законодавства.

Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян - фото 2
Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян - фото 2
Шокуючі зміни для киян: це рішення Кличка обурило містян - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що столичні депутати розкритикували рішення Кличка щодо підвищення вартості проїзду. Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що можна було зберегти для киян чинний тариф. 




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