Решение Кличко шокировало: увидят ли киевляне радикальные изменения

Киевляне шокированы новым тарифом на проезд – с 15 июля разовый проезд в общественном коммунальном транспорте стоит 15 грн. А как изменятся услуги – новые автобусы или троллейбусы, вагоны метро, кондиционеры в салонах? Портал "Комментарии" узнал в Киевской городской государственной администрации, чем вызвана необходимость повышения стоимости проезда и какие изменения качества услуг по перевозке запланированы.

Проезд в Киеве. Фото портал "Комментарии"

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по официальному запросу портала сообщили, что тариф рассчитывал Департамент экономики и инвестиций

"Его рассчитано на основе фактических расходов транспортных предприятий за 2025 год с учетом прогнозных индексов цен, актуализации затрат на оплату труда, энергоресурсы, горюче-смазочные материалы и других составляющих себестоимости перевозок. В то же время расчетный экономически обоснованный тариф, предоставленный коммунальными предприятиями, является выше", — говорится в пресс-службе.

Объяснили, что пересмотр тарифов необходим для обеспечения стабильной работы транспортной системы в условиях, когда за последние годы существенно выросли затраты на ее содержание.

"В то же время это позволит уменьшить нагрузку на городской бюджет. Соответственно часть бюджетных средств, которые сегодня направляются на компенсацию работы общественного транспорта, можно будет использовать для реализации других первоочередных мероприятий", — говорится в ответе.

Относительно изменений в обеспечении пассажирских перевозок в Департаменте заявили о проведении системного обновления подвижного состава.

"Следовательно, в течение 2025-2026 годов Киев выпустил на линии 8 единиц новых 100% низкопольных трамвайных вагонов и 85 единиц новых 100% низкопольных автобусов. Также в начале 2026 года КП "Киевпасстранс" подписало договор на приобретение 16 единиц новых автобусов курсируют на маршрутах. Еще 8 – выйдут на линии в ближайшее время”, – убеждают в Департаменте.

Отмечают, что подвижной состав, закупаемый городом, современный, комфортный и приспособленный для перевозки пассажиров из числа маломобильных групп. В частности, в транспорте предусмотрено:

пандус;

место для пассажиров на колесном кресле;

информационное табло в салоне и снаружи;

система объявления остановок для пассажиров;

внешняя кнопка-сигнал к водителю о необходимости в помощи зайти внутрь на колесном кресле.

По данным департамента транспорт оснащен современными системами кондиционирования воздуха салона и кабины водителя, системой отопления и видеонаблюдения.

Однако в столице далеко не все трамваи новые – некоторые проходят капитальные ремонты, чтобы продлить срок эксплуатации подвижного состава на 10 лет.

"С начала года завершен капитальный ремонт 2 единиц трамваев, еще 5 — выйдут на линии в ближайшее время. В течение года планируется осуществить капитальные ремонты трамваев в пределах 10 единиц", — подытожили в Департаменте.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по убеждению столичного депутата Витренко, повышения тарифа можно было избежать.



