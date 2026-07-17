Решение Кличко шокировало: увидят ли киевляне радикальные изменения

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Кречмаровская Наталия
Киевляне шокированы новым тарифом на проезд – с 15 июля разовый проезд в общественном коммунальном транспорте стоит 15 грн. А как изменятся услуги – новые автобусы или троллейбусы, вагоны метро, кондиционеры в салонах? Портал "Комментарии" узнал в Киевской городской государственной администрации, чем вызвана необходимость повышения стоимости проезда и какие изменения качества услуг по перевозке запланированы.
Проезд в Киеве. Фото портал "Комментарии"
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по официальному запросу портала сообщили, что тариф рассчитывал Департамент экономики и инвестиций
Объяснили, что пересмотр тарифов необходим для обеспечения стабильной работы транспортной системы в условиях, когда за последние годы существенно выросли затраты на ее содержание.
Относительно изменений в обеспечении пассажирских перевозок в Департаменте заявили о проведении системного обновления подвижного состава.
Отмечают, что подвижной состав, закупаемый городом, современный, комфортный и приспособленный для перевозки пассажиров из числа маломобильных групп. В частности, в транспорте предусмотрено:
пандус;
место для пассажиров на колесном кресле;
информационное табло в салоне и снаружи;
система объявления остановок для пассажиров;
внешняя кнопка-сигнал к водителю о необходимости в помощи зайти внутрь на колесном кресле.
По данным департамента транспорт оснащен современными системами кондиционирования воздуха салона и кабины водителя, системой отопления и видеонаблюдения.
Однако в столице далеко не все трамваи новые – некоторые проходят капитальные ремонты, чтобы продлить срок эксплуатации подвижного состава на 10 лет.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по убеждению столичного депутата Витренко, повышения тарифа можно было избежать.