Кличко знову “вляпався” в скандал: нардеп навів беззаперечні факти бездіяльності столичної влади

У 2025 році у Києві підвищили тариф на управління будинком. Вартість послуги зросла майже вдвічі. Однак на ділі виявилося, що навіть після підвищення тарифу кияни не отримують належних послуг.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що почав перечитувати уважно так званий “договір на управління будинком”, який підписали з одного боку Керівник керуючої компанії району (якого взяв на роботу за контрактом голова КМДА) та з іншого боку від імені співвласника — голова РДА, що само по собі, зазначив політик, є безумовно маразмом. Він наголосив, що самі “керуючі компанії” належать місту тобто Київській міській раді та Київській міській державній адміністрації.

“Дуже необачливо Віталій Володимирович почав саркастично тему снігу обговорювати, ну дуже необачливо. Справ в тому, що згідно з “договором на управління” прибирання території від снігу та згрібання його у вали має відбуватися “З ПОЧАТКОМ СНІГОПАДУ В ТОЙ ЖЕ САМИЙ ДЕНЬ”!”, — зауважив нардеп.

Політик також зазначив, що, за договором, так само і посипання піском чи іншою сумішшю має відбуватися за наявності ожеледиці. А потім після прибирання основної маси снігу має відбутися очищення території від ущільненого снігу.

"Хтось бачив щось таке у себе надворі, зізнавайтеся?! Зверніть увагу — я поки що не підіймаю питання чия це територія?! Кому вона належить?! Вивчаю далі — готуюся до суду”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав про ситуацію з підвищенням тарифу на послуги управління багатоквартирними будинками. Вартість збільшили у березні 2025 року після проведення конкурсів на обрання управителів багатоквартирних будинків. У березні начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко анонсував скасування розпорядження КМВА, відповідно до якого ці конкурси проводилися. Однак кияни продовжують отримувати платіжки із встановленими в березні тарифами.

Нардеп Кучеренко подав позов до КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району".

