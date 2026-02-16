Постоянное бездействие и хроническая беспомощность столичных властей во главе с Кличко: ситуация в Киеве

Ухудшение погодных условий снова парализовало движение транспорта в столице. Не убранный снег после снегопада 5 февраля во время потепления разлился лужами, а новые морозы и осадки превратили Киев в сплошной каток.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

С утра понедельника в столице сплошные пробки — из-за гололедицы автомобили не могут заехать даже на небольшие подъемы. На остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Автобусы не могут проехать по не чищеным дорогам, буксуют, пассажирам, как и при прошлом снегопаде, приходится толкать транспорт.

Автомобили скользят на льду, создавая ДТП — дороги скользкие, авто буквально ползут. Водители жалуются на коллапс и опасные условия на трассах.

В патрульной полиции Киева сообщили, что с начала суток по состоянию на 11:00 спецлиния 102/112 получила сообщение о 87 ДТП в Киеве, три из них — с пострадавшими.



И хотя столичный голова Виталий Кличко накануне вечером бодро отчитывался, что снег на дорогах начали убирать, реальность оказалась катастрофической.

На постоянные проблемы из-за снегопада обратили внимание и в Верховной Раде. Народный депутат Даниил Гетманцев указал на очередной умеренный снег и очередной коллапс на дорогах и тротуарах – и в городах, и вне них.

"Отсутствие персональной ответственности конкретных чиновников как в местной, так и в центральной власти относительно их вопиющего бездействия в прошлые осадки, порождает бездействие постоянное — как признак хронической беспомощности", — отметил нардеп.

Политик убежден, что у каждой проблемы, каждой не ликвидированной гололедицы, каждого не убранного снега есть своя фамилия. Ее замена, по словам политика, – залог надлежащей организации государственного управления.

Нардеп не указал прямо на катастрофическую ситуацию в Киеве, но достаточно выйти на улицу в столице, или посмотреть видео, которые заполонили сети.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Алексей Кучеренко привел бесспорные факты бездействия столичных властей.



