Підлеглі Кличка нарешті взялися за прибирання снігу, але є нюанс

У столиці через сильні морози та опади у вигляді снігу та подекуди дощу створили загрозливу ситуацію. Негода трималася майже від початку січня. У дні снігопадів у Києві траплявся транспортний колапс.

КМДА. Фото з відкритих джерел

У Київській міській державній адміністрації повідомили, що у період потепління у столиці посилили перевірки очищення дахів від бурульок і снігу.

“Нагадуємо: своєчасне прибирання бурульок і снігу – обов’язок балансоутримувачів. Саме вони відповідають за безпечний стан дахів і прилеглих територій”, — наголосили у КМДА.

Зазначається, що інспектори з благоустрою щодня контролюють:

своєчасне видалення бурульок із дахів і козирків;

очищення прилеглих територій від снігу та ожеледиці;

обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

огородження небезпечних ділянок;

вивезення снігу та льоду.

“Лише сьогодні, 12 лютого, інспектори внесли 261 припис і склали 30 адмінпротоколів за неналежне утримання балансових територій”, — повідомили в КМДА.

У столичній держадміністрації нагадали, що штраф для громадян становить від 340 до 1 360 грн, для посадових осіб і фізичних осіб-підприємців — від 850 до 1 700 грн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у 2025 році у Києві підвищили тариф на управління будинком. Вартість послуги зросла майже вдвічі. Однак на ділі виявилося, що навіть після підвищення тарифу кияни не отримують належних послуг.

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що почав перечитувати уважно так званий “договір на управління будинком”, який підписали з одного боку Керівник керуючої компанії району (якого взяв на роботу за контрактом голова КМДА) та з іншого боку від імені співвласника — голова РДА, що само по собі, зазначив політик, є безумовно маразмом.



