Подчиненные Кличко наконец-то взялись за уборку снега, но есть нюанс

В столице из-за сильных морозов и осадков в виде снега и местами дождя создали угрожающую ситуацию. Ненастье держалось почти с начала января. В дни снегопадов в Киеве случался транспортный коллапс.

КГГА. Фото из открытых источников

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что в период потепления в столице ужесточились проверки очистки крыш от сосулек и снега.

"Напоминаем: своевременная уборка сосулек и снега — обязанность балансодержателей. Именно они отвечают за безопасное состояние крыш и близлежащих территорий", — подчеркнули в КГГА.

Отмечается, что инспекторы по благоустройству ежедневно контролируют:

своевременное удаление сосулек с крыш и козырьков;

очистка прилегающих территорий от снега и гололеда;

обработку тротуаров противогололедными материалами;

ограждение опасных участков;

вывоз снега и льда.

"Только сегодня, 12 февраля, инспекторы внесли 261 предписание и составили 30 админпротоколов за ненадлежащее содержание балансовых территорий", — сообщили в КГГА.

В столичной госадминистрации напомнили, что штраф для граждан составляет от 340 до 1360 грн, для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в 2025 году в Киеве повысили тариф на управление домом. Стоимость услуги выросла почти вдвое. Однако на деле оказалось, что даже после повышения тарифа киевляне не получают положенных услуг.

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что начал перечитывать внимательно так называемый "договор на управление домом", который подписали с одной стороны Руководитель управляющей компании района (которого взял на работу по контракту глава КГГА) и с другой стороны от имени совладельца — председатель РГА, что само по себе, отметил политик, безусловно.



