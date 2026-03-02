Нардепам уривається терпець: в Раді поставили жорстку вимогу Кличку

Нинішній опалювальний сезон став катастрофічним для багатьох киян. Через пошкодження ворожими обстрілами об'єктів теплогенерації багато містян залишилося без тепла у найхолодніший період — у будинках фактично достроково завершили опалювальний сезон. А що буде наступної зими — у Раді ставлять жорсткі вимоги столичній владі на чолі з Кличком.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що потрібно завершити цей опалювальний сезон і вже готуватися до наступного. Особливо, за його словами, з урахуванням ситуації з Дарницькою ТЕЦ.

“Я чекаю рішення КМДА: що буде з 1170 будинками в її зоні наступної зими? Зараз тут є серйозний управлінський колапс і системна проблема. І я гарантую: на рівні профільного комітету Верховної Ради ми будемо цю ситуацію контролювати”, — наголосив політик.

Раніше депутат повідомляв, що на сайті КМДА не зʼявилося офіційної інформації стосовно якоїсь “енергетичної ради міста”, про яку згадував голова КМДА декілька тижнів тому і в рамках якої він почав якісь “обговорення”. Ніхто, за словами політика, не бачив складу цієї “ради”, і ніхто не знає її повноважень.

“Я не раджу міському голові приймати його у звичному для себе таємному та підкилимному стилі, який склався в Києві за останні роки. Погано закінчиться, і для міста, і для нього особисто”, — наголосив Кучеренко.

Нагадаємо: портал “Коментарі писав, що снігопади паралізували Київ. нечищені дороги призводять до шалених заторів, на зупинках громадського транспорту кілометрові черги. Автомобільні та міжбудинкові дороги, тротуари — все перетворюється на суцільні ковзанки.