Нардепы теряют терпение: в Раде поставили жесткое требование Кличко
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепы теряют терпение: в Раде поставили жесткое требование Кличко

Народный депутат Кучеренко требует решений от КГГА

2 марта 2026, 13:55
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Нынешний отопительный сезон стал катастрофическим для многих киевлян. Из-за повреждения вражескими обстрелами объектов теплогенерации многие горожане остались без тепла в самый холодный период — в домах фактически досрочно завершили отопительный сезон. А что будет следующей зимой — в Раде предъявляют жесткие требования столичным властям во главе с Кличко.

Нардепы теряют терпение: в Раде поставили жесткое требование Кличко

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что нужно завершить этот отопительный сезон и уже готовиться к следующему. Особенно, по его словам, с учетом ситуации с Дарницкой ТЭЦ.

"Я жду решения КГГА: что будет с 1170 домами в ее зоне следующей зимой? Сейчас здесь есть серьезный управленческий коллапс и системная проблема. И я гарантирую: на уровне профильного комитета Верховной Рады мы будем эту ситуацию контролировать", — подчеркнул политик.

Ранее депутат сообщал, что на сайте КГГА не появилось официальной информации относительно какого-либо "энергетического совета города", о котором упоминал глава КГГА несколько недель назад и в рамках которого он начал какие-то "обсуждения". Никто, по словам политика, не видел состава этого совета, и никто не знает его полномочий.

"Я не советую городскому голове принимать его в привычном для себя тайном и подковерном стиле, который сложился в Киеве за последние годы. Плохо закончится и для города, и для него лично", — подчеркнул Кучеренко.

Напомним, портал "Комментарии писал, что снегопады парализовали Киев. Нечищеные дороги приводят к бешеным пробкам, на остановках общественного транспорта километровые очереди. Автомобильные и междомовые дороги, тротуары — все превращается в сплошные катки.



Источник: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid02MY1JxaYyMMpZ5dsUptHWKg7XxsczNB71GFNeiSXkPKdVvCs2xzBoSCtGB9dtdQUfl
