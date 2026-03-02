Нардепы теряют терпение: в Раде поставили жесткое требование Кличко

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Нынешний отопительный сезон стал катастрофическим для многих киевлян. Из-за повреждения вражескими обстрелами объектов теплогенерации многие горожане остались без тепла в самый холодный период — в домах фактически досрочно завершили отопительный сезон. А что будет следующей зимой — в Раде предъявляют жесткие требования столичным властям во главе с Кличко.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что нужно завершить этот отопительный сезон и уже готовиться к следующему. Особенно, по его словам, с учетом ситуации с Дарницкой ТЭЦ.
Ранее депутат сообщал, что на сайте КГГА не появилось официальной информации относительно какого-либо "энергетического совета города", о котором упоминал глава КГГА несколько недель назад и в рамках которого он начал какие-то "обсуждения". Никто, по словам политика, не видел состава этого совета, и никто не знает его полномочий.
Напомним, портал "Комментарии писал, что снегопады парализовали Киев. Нечищеные дороги приводят к бешеным пробкам, на остановках общественного транспорта километровые очереди. Автомобильные и междомовые дороги, тротуары — все превращается в сплошные катки.