У Раді жорстко попередили Кличка: це погано закінчиться і для Києва, і для мера столиці

Масовані ворожі удари призвели до жахливої ситуації з опаленням в Києві. У деяких багатоквартирних будинках опалювальний сезон закінчився у січні-лютому через значні пошкодження об’єктів теплогенерації. Та чи розпочнеться в цих будинках наступний опалювальний сезон? Це питання потрібно вирішувати вже зараз і в Раді вказали на персональну відповідальність мера Києва Віталія Кличка.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко висловив сподівання, що всі кияни розуміють — вибір системи теплозабезпечення міста, врешті-решт, це зона повної компетенції та відповідальності Київської міської ради та Київського міського голови.

“Саме персонально міський голова Кличко разом з командою мусить оперативно організувати повноцінний аналіз варіантів та вибір оптимального рішення, причому обовʼязково провести суспільне обговорення та пояснення цього рішення киянам. Зрозуміло, що це рішення має бути узгоджено з Київською міською радою. Це не може бути якийсь таємний “міжсобойчик” зі своїм заступником та керівником Київтеплоенерго”, — зазначив нардеп.

Політик наголосив, що це вкрай відповідальне рішення, і приймати його треба дуже виважено та обґрунтовано.

“Я не раджу міському голові приймати його у звичному для себе таємному та підкилимному стилі, який склався в Києві за останні роки. Погано закінчиться, і для міста, і для нього особисто”, — зауважив Кучеренко.

Нардеп нагадав, що до цього часу на сайті КМДА не зʼявилося офіційної інформації стосовно якоїсь “енергетичної ради міста”, про яку згадував голова КМДА декілька тижнів тому і в рамках якої він почав якісь “обговорення”. Ніхто, за словами політика, не бачив складу цієї “ради”, і ніхто не знає її повноважень.

“Щиро готовий в рамках своєї компетенції допомогти рідному місту в пошуку єдино правильного рішення, але це не може бути якоюсь мутною та нездоровою процедурою. Мені здається, “батьки міста” дотепер адекватно не розуміють, що відбулося і що їм треба робити”, — підсумував народний депутат.

