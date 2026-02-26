У Раді жорстко попередили Кличка: це погано закінчиться і для Києва, і для мера столиці

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Масовані ворожі удари призвели до жахливої ситуації з опаленням в Києві. У деяких багатоквартирних будинках опалювальний сезон закінчився у січні-лютому через значні пошкодження об’єктів теплогенерації. Та чи розпочнеться в цих будинках наступний опалювальний сезон? Це питання потрібно вирішувати вже зараз і в Раді вказали на персональну відповідальність мера Києва Віталія Кличка.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко висловив сподівання, що всі кияни розуміють — вибір системи теплозабезпечення міста, врешті-решт, це зона повної компетенції та відповідальності Київської міської ради та Київського міського голови.
Політик наголосив, що це вкрай відповідальне рішення, і приймати його треба дуже виважено та обґрунтовано.
Нардеп нагадав, що до цього часу на сайті КМДА не зʼявилося офіційної інформації стосовно якоїсь “енергетичної ради міста”, про яку згадував голова КМДА декілька тижнів тому і в рамках якої він почав якісь “обговорення”. Ніхто, за словами політика, не бачив складу цієї “ради”, і ніхто не знає її повноважень.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Кличко довів Київ до катастрофи.