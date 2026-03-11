Мости в Києві вже не витримують: як у Кличка пояснили ситуацію з аварійними мостами

Мости в Києві у вкрай жахливому стані — неодноразово траплялися обвали частин конструкцій. Однак особлива увага прикута до мостів, які з’єднують береги Дніпра. Політики різних рівнів та експерти повідомили, що мости у столиці аварійні. Портал “Коментарі” звернувся до Київської міської державної адміністрації з проханням розповісти про ситуацію з мостами.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Раніше про аварійність мосту ім. Патона нагадав голова Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов. Посадовець також опублікував неформальну пораду як на авто варто переїжджати цей міст. За його словами, міст ім. Патона аварійний з 2015 року. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомляв, що міст Метро також визнано аварійним.

Відповідь на офіційний журналістський запит надійшла від комунального підприємства “Київавтошляхміст”. На запитання, які мости в Києві визнано аварійними, не відповіли. Однак повідомили, що мости через річку Дніпро в Києві, а саме міст ім. Патона, міст Метро та Північний міст експлуатуються з обмеженнями за вантажопідйомністю. Про це інформують встановлені дорожні знаки, інформаційні табло в місті, а також водоналивні бар’єри, якими обмежено рух транспорту крайніми смугами, йдеться у відповіді.

Також в КП зазначили, що у попередні роки на окремих спорудах виконувалися та продовжують виконуватися протиаварійні та ремонтні роботи.

“Зокрема, у 2018-2019 роках на мосту ім. Є.О. Патона проводилися протиаварійні заходи на окремих опорах. У 2020 році для підвищення безпеки дорожнього руху та пропускної спроможності було впроваджено змінену організацію дорожнього руху із закриттям крайніх смуг”, — йдеться у відповіді на запит.

Повідомляють, що на мосту Метро через Дніпро з 2024 року тривають роботи з реставрації з пристосуванням автопроїздів (протиаварійні роботи).

“У 2026 році заплановано продовження протиаварійних та ремонтних заходів на низці штучних споруд, зокрема на мосту через р. Десенка, а також виконання ремонтних робіт і заходів з відновлення окремих конструкцій Південного мостового переходу. Окрім того, триває підготовка проєктної документації для виконання протиаварійних заходів на Північному мосту”, — повідомили в КП.

При цьому запевнили, що проводять необхідні роботи для забезпечення безпечного руху транспорту.

