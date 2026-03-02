Київ вибухнув нищівною критикою: Кличко повністю розвалює столицю

Стан мостів у Києві вже не витримує жодної критики, а влада повністю бездіє. На проблеми вказують як столичні посадовці, так і народні депутати. До того ж попереджають киян, що деякими мостами варто пересуватися вкрай обережно. Це викликало хвилю нищівної критики. Портал “Коментарі” повідомляє, яка критика посипалася на столичних посадовців та персонально на мера Віталія Кличка.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Днями в мережі інтернет з'явилася рекомендація, яка шокувала не тільки киян. Голова Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов опублікував правила проїзду моста ім. Патона.

“Важливо. Рs: Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року”, — попередив він.

Інформація викликала хвилю критики і мера Києва Кличка, і голови райради Бахматова.

Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що вирішив розібратися із ситуацією що мосту ім. Патона.

“Поки не хочу поспішати з висновками, але вже не розумію одного. Під час виборчої кампанії 2020 року кандидат на посаду міського голови Віталій Кличко офіційно пообіцяв “найближчим часом здійснити проєктування та розпочати роботи з реконструкції моста Патона”, 25 вересня 2020 року. “Місто отримало нарешті всі необхідні погодження від державних органів”, заявив міський голова і навіть оцінив суму проєкту в 7 млрд грн. Не така вбивча сума для міського бюджету, до речі”, — пояснив народний депутат.

За його словами, далі щось пішло не так, адже жодних позитивних змін за пʼять років не відбулося. Політик повідомив, що, за наявною інформацією, нібито замовником цього проєкту має виступати Агенція з відновлення і що статус памʼятника архітектури, в принципі, не дає можливості щось робити по реконструкції об'єкта.

“Поки нікого не звинувачую, спрямовую відповідні запити. Констатую, за цей період жодний депутат Київміськради та жодний депутат ВР від Києва не підняли вголос це питання! Жодний!!! Також, на жаль, незрозуміла до кінця чітка позиція КМДА, як мінімум, я про неї не чув!”, — наголосив нардеп.

На думку Кучеренка, це питання турбує багатьох киян. І не тільки це питання, а й десятки інших гострих та критичних інфраструктурних проблем столиці.

“В мене є стійке відчуття, що кияни, на жаль, стають заручниками потужного політичного протистояння, дуже не хотілося б підтвердження цього факту”, — припустив політик.

Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував і Бахматова, і Кличка. За його словами, Бахматов пішов працювати головою Деснянської РДА, фактично головою міста у 600 тисяч населення, не розуміючи всієї відповідальності за життя людей. Він був не правий, коли пропонував рити вигрібні ями, не розуміючи до чого це може привести. За словами експерта, “тролити Кличка будучи головою найбільшого району” точно не гарна ідея.

“Міст Патона з 2017 року визнаний аварійним, і я був першим у 2019 році, хто про це детально розповів на ТБ, оскільки ця інформація ховалася, і саме для цього на мосту поставили обмеження. І Кличко нічого не зробив для того, щоб виправити ситуацію. Міст метро також визнаний аварійним, якщо що”, — зауважив експерт.

За словами Попенка, Бахматову, як голові району, варто зайнятися сотнями будинків, які були пошкоджені після обстрілів і після того, як там порвало системи каналізації та систем теплопостачання.

