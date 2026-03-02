Київ вибухнув нищівною критикою: Кличко повністю розвалює столицю

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Стан мостів у Києві вже не витримує жодної критики, а влада повністю бездіє. На проблеми вказують як столичні посадовці, так і народні депутати. До того ж попереджають киян, що деякими мостами варто пересуватися вкрай обережно. Це викликало хвилю нищівної критики. Портал “Коментарі” повідомляє, яка критика посипалася на столичних посадовців та персонально на мера Віталія Кличка.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Днями в мережі інтернет з'явилася рекомендація, яка шокувала не тільки киян. Голова Деснянської районної адміністрації Максим Бахматов опублікував правила проїзду моста ім. Патона.
Інформація викликала хвилю критики і мера Києва Кличка, і голови райради Бахматова.
Народний депутат Олексій Кучеренко зазначив, що вирішив розібратися із ситуацією що мосту ім. Патона.
За його словами, далі щось пішло не так, адже жодних позитивних змін за пʼять років не відбулося. Політик повідомив, що, за наявною інформацією, нібито замовником цього проєкту має виступати Агенція з відновлення і що статус памʼятника архітектури, в принципі, не дає можливості щось робити по реконструкції об'єкта.
На думку Кучеренка, це питання турбує багатьох киян. І не тільки це питання, а й десятки інших гострих та критичних інфраструктурних проблем столиці.
Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував і Бахматова, і Кличка. За його словами, Бахматов пішов працювати головою Деснянської РДА, фактично головою міста у 600 тисяч населення, не розуміючи всієї відповідальності за життя людей. Він був не правий, коли пропонував рити вигрібні ями, не розуміючи до чого це може привести. За словами експерта, “тролити Кличка будучи головою найбільшого району” точно не гарна ідея.
За словами Попенка, Бахматову, як голові району, варто зайнятися сотнями будинків, які були пошкоджені після обстрілів і після того, як там порвало системи каналізації та систем теплопостачання.
