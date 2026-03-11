Мосты в Киеве уже не выдерживают: как у Кличко объяснили ситуацию с аварийными мостами

Мосты в Киеве в крайне ужасном состоянии – неоднократно случались обвалы частей конструкций. Однако особое внимание приковано к мостам, соединяющим берега Днепра. Политики разных уровней и эксперты сообщили, что мосты в столице аварийные. Портал "Комментарии" обратился в Киевскую городскую государственную администрацию с просьбой рассказать о ситуации с мостами.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Ранее об аварийности моста им. Патона напомнил глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов. Чиновник также опубликовал неформальный совет как на авто стоит переезжать этот мост. По его словам, мост им. Патона аварийный с 2015 года. Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что мост Метро также признан аварийным.

Ответ на официальный журналистский запрос поступил от коммунального предприятия "Киевавтодормост". На вопрос, какие мосты в Киеве признаны аварийными, не ответили. Однако сообщили, что мосты через реку Днепр в Киеве, а именно мост им. Патона, Метро и Северный мост эксплуатируются с ограничениями по грузоподъемности. Об этом информируют установленные дорожные знаки, информационные табло в городе, а также водоналивные барьеры, которыми ограничено движение транспорта по крайним полосам, говорится в ответе.

В КП отметили, что в предыдущие годы на отдельных сооружениях выполнялись и продолжают выполняться противоаварийные и ремонтные работы.

"В частности, в 2018-2019 годах на мосту им. Е.А. Патона проводились противоаварийные мероприятия на отдельных опорах. В 2020 году для повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности была внедрена измененная организация дорожного движения с закрытием крайних полос", — говорится в ответе.

Сообщается, что на мосту Метро через Днепр с 2024 года продолжаются работы по реставрации с приспособлением автопроездов (противоаварийные работы).

"В 2026 году запланировано продолжение противоаварийных и ремонтных мероприятий на ряде искусственных сооружений, в частности на мосту через р. Десенко, а также выполнение ремонтных работ и мероприятий по восстановлению отдельных конструкций Южного мостового перехода. Кроме того, идет подготовка проектной документации для выполнения противоаварийных мероприятий на Северном мосту", — сообщили в КП.

При этом заверили, что производят необходимые работы для обеспечения безопасного движения транспорта.

