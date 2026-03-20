Контрактова площа без панорами: власник демонтує аварійне колесо огляду

Центральна площа столичного Подолу невдовзі змінить свій звичний вигляд. Фотограф Павло Заярний зафіксував початок робіт, зазначивши, що "у центрі Києва почався демонтаж колеса огляду". Відомий атракціон, який став невід'ємною частиною пейзажу Контрактової площі з 2017 року, готують до повного розбору.

Демонтаж колеса на Подолі. Фото: Павло Заярний

Причиною таких радикальних заходів став незадовільний технічний стан конструкції. Ще наприкінці 2025 року правоохоронці звернули увагу на безпеку об'єкта. Тоді "прокуратура заявила про виявлені порушення і про те, що колесо в критичному стані". Експерти дійшли висновку, що подальша експлуатація атракціону може бути небезпечною для відвідувачів.

У відповідь на ці зауваження столична влада підтвердила припинення роботи локації. Як повідомили в мерії, "КМДА заявила, що атракціон закритий, а власник його демонтує". Поки невідомо, чи з’явиться на цьому місці нова зона відпочинку, чи площу залишать вільною від подібних конструкцій.

