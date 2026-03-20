Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения

Конец эпохи на Подоле: в центре Киева начали разбирать смотровое колесо

20 марта 2026, 18:13
Недилько Ксения

Центральная площадь столичного Подола вскоре изменит свой привычный облик. Фотограф Павел Заярный зафиксировал начало работ, отметив, что "в центре Киева начался демонтаж колеса обозрения". Известный аттракцион, ставший неотъемлемой частью пейзажа Контрактовой площади с 2017 года, готовится к полному разбору.

Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения

Демонтаж колеса на Подоле. Фото: Павел Заярный

Причиной таких радикальных мер стало неудовлетворительное техническое состояние конструкции. Еще в конце 2025 правоохранители обратили внимание на безопасность объекта. Тогда "прокуратура заявила о выявленных нарушениях и о том, что колесо в критическом состоянии". Эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация аттракциона может оказаться опасной для посетителей.

В ответ на эти замечания столичные власти подтвердили прекращение работы локации. Как сообщили в мэрии, "КГГА заявила, что аттракцион закрыт, а владелец его демонтирует". Пока неизвестно, появится ли на этом месте новая зона отдыха или площадь оставят свободной от подобных конструкций.

Демонтаж колеса на Подоле
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения - фото 2
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения - фото 2
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения - фото 2
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения - фото 2
Контрактовая площадь без панорамы: владелец демонтирует аварийное колесо обозрения - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что содержание, восстановление и безопасное функционирование моста Патона – ответственность города Киева. Об этом сообщили со ссылкой на законодательную базу в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Законодательство Украины четко определяет распределение полномочий в сфере управления дорожной инфраструктурой. Улицы и дороги городов и других населенных пунктов, а также мосты – ответственность органов местного самоуправления. Именно они должны постоянно обеспечивать безопасные, экономические и удобные условия движения транспорта и пешеходов по улицам и дорогам в своих общинах. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.



