У Києві на Подолі Колесо огляду в аварійному стані: є загроза життю людей (ФОТО)

У Києві на Подолі столична прокуратура зробила ревізію Колеса огляду та тепер через суд наполягає на закритті даного атракціону через аварійний стан.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, яке проводиться за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва за ч. 2 ст. 272 КК України, а саме за фактом можливого порушення правил безпеки під час експлуатації Колеса огляду на Подолі, оглядом атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які перебувають у незадовільному технічному стані.

Зокрема, зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалого впливу вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей.

"Відтак в рамках досудового розслідування, яке наразі триває, Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду з клопотанням про арешт Колеса огляду із забороною його експлуатації. Таким чином ми хочемо упередити можливі негативні наслідки користування атракціоном", – наголосили у прокуратурі.

