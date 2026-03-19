Київська міська рада має обов’язок забезпечувати належний технічний стан мосту Патона, - Мінрозвитку громад та територій

Клименко Елена
Утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона – відповідальність міста Києва. Про це повідомили, посилаючись на законодавчу базу, у Міністерстві розвитку громад та територій України.
Фото: коллаж comments.ua
Законодавство України чітко визначає розподіл повноважень у сфері управління дорожньою інфраструктурою. Вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, а також мости – це відповідальність органів місцевого самоврядування. Саме вони мають безперервно забезпечувати безпечні, економічні та зручні умови руху транспорту та пішоходів вулицями і дорогами у своїх громадах. Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
Фінансування цих заходів відбувається за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, визначених законодавством.
"Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро – об’єкт саме комунальної власності міста Києва. Тобто міст належить територіальній громаді Києва. Тож, саме Київська міська рада та її її виконавчий орган має повноваження і обов’язок забезпечувати його належний технічний стан. Включно з плануванням та фінансування ремонтних та відновлювальних робіт за рахунок міського бюджету", — зазначили в Мінрозвитку.
"Ці факти підтверджують тривалу відсутність системної роботи міської влади для відновлення працездатного стану мосту та фінансування відповідних робіт. Міст перебуває саме у комунальній власності міста Києва, а будь-яка передача прав та функцій замовника щодо його реставрації не припиняє обов’язку для міської влади забезпечувати його безпечну експлуатацію, створювати зручні умови руху та насамперед здійснювати пошук і залучення відповідного фінансування", — йдеться у повідомленні Мінрозвитку, де також наголосили, що повна відповідальність за утримання, відновлення та безпечне функціонування мосту Патона належить територіальній громаді міста Києва.
Раніше повідомлялось, що столичний міст Патона, який офіційно перебуває у п’ятому експлуатаційному стані, тобто визнаний непрацездатним, поки залишається придатним для обмеженого використання.
Нагадаємо, коли міст Патона в Києві вводився в експлуатацію у 1953 році, його розрахунковий ресурс становив 100 років. З роками ресурс зменшувався і у 2018 році зник. За даними експертів, останні вісім років залишковий ресурс мосту Патона дорівнює нулю.