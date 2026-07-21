Кличко знову жорстко обдурив киян: це рішення шокує кожного

У мережі інтернет з’явилась інформація про різке подорожчання водопостачання в столиці. Повідомлялися, що киянам доведеться платити 90 грн за куб види. Це викликало значний резонанс. Столична влада відразу відреагували на ситуацію і у випадку, як із вартістю проїзду у громадському транспорті, пояснили, чим керувалися при визначенні тарифу та які суми чекають на містян у платіжках.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про запровадження тарифу на водопостачання та водовідведення в розмірі майже 90 грн за кубометр. Впевнено запевнили містян, що такі тарифи влада Києва погодила.

Як зазначили в КМДА, тариф у майже 90 грн є лише економічно обґрунтованим розрахунком ПрАТ “АК “Київводоканал”, однак зауважили, що наразі він застосовуватися не буде. Для мешканців столиці вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

“Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році”, — йдеться у повідомленні КМДА.

У підсумку, щомісячна плата для родини з трьох осіб, з урахуванням середньостатистичних обсягів споживання холодної води в столиці, зросте приблизно на 200-300 грн.

Зазначимо: за словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, у 2025 році мер столиці Кличко публічно обіцяв, що до кінця війни тарифи в Києві зростати не будуть. І тільки фактично за літо киян ошелешили вже двічі — з 15 липня майже у 4 рази підвищилась вартість проїзду у громадському транспорті, і очікується збільшення вартості водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у червні 2026 року розповів, скільки може коштувати кубометр води у столиці.



