Кличко знову жорстко обдурив киян: це рішення шокує кожного

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Кречмаровская Наталия
У мережі інтернет з’явилась інформація про різке подорожчання водопостачання в столиці. Повідомлялися, що киянам доведеться платити 90 грн за куб види. Це викликало значний резонанс. Столична влада відразу відреагували на ситуацію і у випадку, як із вартістю проїзду у громадському транспорті, пояснили, чим керувалися при визначенні тарифу та які суми чекають на містян у платіжках.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
У Київській міській державній адміністрації спростували інформацію про запровадження тарифу на водопостачання та водовідведення в розмірі майже 90 грн за кубометр. Впевнено запевнили містян, що такі тарифи влада Києва погодила.
Як зазначили в КМДА, тариф у майже 90 грн є лише економічно обґрунтованим розрахунком ПрАТ “АК “Київводоканал”, однак зауважили, що наразі він застосовуватися не буде. Для мешканців столиці вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.
У підсумку, щомісячна плата для родини з трьох осіб, з урахуванням середньостатистичних обсягів споживання холодної води в столиці, зросте приблизно на 200-300 грн.
Зазначимо: за словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, у 2025 році мер столиці Кличко публічно обіцяв, що до кінця війни тарифи в Києві зростати не будуть. І тільки фактично за літо киян ошелешили вже двічі — з 15 липня майже у 4 рази підвищилась вартість проїзду у громадському транспорті, і очікується збільшення вартості водопостачання та водовідведення.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у червні 2026 року розповів, скільки може коштувати кубометр води у столиці.