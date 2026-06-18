Киянам готують шокуючі тарифи: скільки коштуватиме вода у столиці

В Україні підвищують тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. У деяких містах уже оголосили вартість, яку розглядають. Можливе підвищення тарифу на воду і в Києві.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, скільки може коштувати кубометр води у столиці. За його словами, у “Київводоканалі” дійсно розглядають питання підвищення тарифів.

“Варіант десь на рівні 60-65 гривень, але це буде залежати від того, наскільки це рішення підтримує Київська міська рада і виконком. Виконком у нас є Київська міська державна адміністрація. Тому в цьому випадку рішення складне”, — зазначив експерт.

За його словами, будь-яке підвищення тарифів без звітування про використання коштів з тарифу, як це відбувається в Німеччині, Великобританії, Нідерландах, неможливо.

“Тариф в більшості європейських країн затверджується на 3 роки. За ці 3 роки водоканал повинен виконати всі умови, які прописані в тарифі. Після того вони повинні звітувати, повести управлінський, фінансовий, бухгалтерський і технічний аудит. Щоб зрозуміти, скільки відремонтовано, які втрати в мережах, які споживання електроенергії, які енергоефективні заходи реалізовані і зменшено споживання електроенергії. І тільки після того подавати документи на розгляд”, — підсумував Попенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.



