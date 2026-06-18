Киянам готують шокуючі тарифи: скільки коштуватиме вода у столиці

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Кречмаровская Наталия
В Україні підвищують тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. У деяких містах уже оголосили вартість, яку розглядають. Можливе підвищення тарифу на воду і в Києві.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, скільки може коштувати кубометр води у столиці. За його словами, у “Київводоканалі” дійсно розглядають питання підвищення тарифів.
За його словами, будь-яке підвищення тарифів без звітування про використання коштів з тарифу, як це відбувається в Німеччині, Великобританії, Нідерландах, неможливо.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.