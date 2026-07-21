Кличко снова жестко обманул киевлян: это решение шокирует каждого

В интернете появилась информация о резком подорожании водоснабжения в столице. Сообщалось, что киевлянам придется платить 90 грн за куб виды. Это вызвало значительный резонанс. Столичные власти сразу отреагировали на ситуацию и в случае, когда со стоимостью проезда в общественном транспорте объяснили, чем руководствовались при определении тарифа и какие суммы ждут горожан в платежках.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

В Киевской городской государственной администрации опровергли информацию о введении тарифа на водоснабжение и водоотвод в размере почти 90 грн за кубометр. Уверенно заверили горожан, что такие тарифы власти Киева согласовали.

Как отметили в КГГА, тариф почти 90 грн является лишь экономически обоснованным расчетом ЧАО "АК "Киевводоканал", однако отметили, что пока он применяться не будет. Для жителей столицы стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр.

"Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг еще в 2024 году", — говорится в сообщении КГГА.

В итоге ежемесячная плата для семьи из трех человек с учетом среднестатистических объемов потребления холодной воды в столице вырастет примерно на 200-300 грн.

Отметим: по словам депутата Киевского городского совета Андрея Витренко, в 2025 году мэр столицы Кличко публично обещал, что до конца войны тарифы в Киеве расти не будут. И только фактически за лето киевлян ошеломили уже дважды – с 15 июля почти в 4 раза повысилась стоимость проезда в общественном транспорте, и ожидается увеличение стоимости водоснабжения и водоотведения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в июне 2026 года рассказал, сколько может стоить кубометр воды в столице.



