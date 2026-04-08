Кличко знову обдурив киян: за управлінську безпорадність влади заплатять містяни

Кречмаровская Наталия
У Києві планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті. Підготувати розрахунки доручив Київський міський голова Віталій Кличко.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко прокоментував це рішення та вказав на важливі речі. Політик нагадав, що у 2025 році цей самий мер публічно обіцяв: тарифи не зростуть до кінця війни. Це, за словами столичного депутата, була чітка політична та моральна обіцянка киянам, які під постійними тривогами тримають столицю на плаву.
Депутат нагадав про маєтки в Козині та елітні авто на 1,5 млн дол. у керівництва метрополітену. Також вказав на схеми на паркуванні очільників “Київтранспарксервісу”, яких підозрюють у збитках на понад 23 млн гривень. Це гроші, за його словами, які мали йти в бюджет, а не в кишені “своїх” людей.
Столичний депутат поставив чіткі вимоги меру Кличку та КМДА:
пояснити відмову від обіцянки 2025 року не чіпати тарифи до завершення воєнного стану,
оприлюднити реальний аудит, показати не лише витрати на пальне, а й куди зникають мільйони на парковках та в метрополітені,
відкриті обговорення, кияни мають право знати, за що вони платять і чому обіцянки мера мають такий короткий термін придатності.
