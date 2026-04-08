Кличко знову обдурив киян: за управлінську безпорадність влади заплатять містяни

У Києві планують підвищити вартість проїзду в комунальному транспорті. Підготувати розрахунки доручив Київський міський голова Віталій Кличко.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко прокоментував це рішення та вказав на важливі речі. Політик нагадав, що у 2025 році цей самий мер публічно обіцяв: тарифи не зростуть до кінця війни. Це, за словами столичного депутата, була чітка політична та моральна обіцянка киянам, які під постійними тривогами тримають столицю на плаву.

“Тепер нам знову кажуть про “економічну обґрунтованість”, пальне та світло. Але по факту: управлінські провали та корупційні дірки хочуть залатати грошима киян. Про яку “економіку” ми говоримо, коли транспортну сферу Києва роками знищували”, — зазначив політик.

Депутат нагадав про маєтки в Козині та елітні авто на 1,5 млн дол. у керівництва метрополітену. Також вказав на схеми на паркуванні очільників “Київтранспарксервісу”, яких підозрюють у збитках на понад 23 млн гривень. Це гроші, за його словами, які мали йти в бюджет, а не в кишені “своїх” людей.

“Так, транспорт дотаційний. Але посилання на кризи — це спроба виправдати слабке планування та хаос в управлінні. Справжня стратегія — це не “залізти в кишеню” до того, хто їде в лікарню чи на роботу, а навести лад у закупівлях та побороти корупцію”, — переконаний політик.

Столичний депутат поставив чіткі вимоги меру Кличку та КМДА:

пояснити відмову від обіцянки 2025 року не чіпати тарифи до завершення воєнного стану,

оприлюднити реальний аудит, показати не лише витрати на пальне, а й куди зникають мільйони на парковках та в метрополітені,

відкриті обговорення, кияни мають право знати, за що вони платять і чому обіцянки мера мають такий короткий термін придатності.

“Пріоритетом має бути прозорість і підтримка людей, а не фінансування управлінської безпорадності київської міської влади”, — підсумував політик.

